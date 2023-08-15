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    ЦБ повысил ключевую ставку до 12 % годовых

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    Совет директоров Банка России на внеочередном совещании принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 % годовых. Об этом решении 15 августа сообщает пресс-служба регулятора.

    ЦБ повысил ставку сразу на 350 базисных пунктов. Он пошел на это «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

    Банк России отмечает, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, годовая инфляция ускорилась до 4,4 %. Текущие темпы прироста цен также продолжают ускоряться.

    «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — объясняет регулятор.

    При сохранении текущих темпов роста цен показатель годовой инфляции в 2024 году может значительно отклониться от цели 4 %. Принятое решение должно вернуть инфляцию к целевому уровню в указанном периоде.

    Центробанк объявил о внеочередном заседании по ставке накануне вечером. Такие действия регулятор предпринимает достаточно редко, поэтому эксперты ждали от него радикальных изменений. По их мнению, они стали ответом на растущие проинфляционные риски и действия спекулянтов против национальной валюты.

    Только после анонса заседания рубль укрепился до 99 рублей за доллар и до 108 рублей за евро. По данным на 10:30 мск 15 августа, доллар упал уже на 1,8 %, до 95,94 рубля, евро — на 1,9 %, до 105 рублей.

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