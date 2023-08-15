ЦБ повысил ключевую ставку до 12 % годовых

Совет директоров Банка России на внеочередном совещании принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до
ЦБ повысил ставку сразу на 350 базисных пунктов. Он пошел на это «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».
Банк России отмечает, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, годовая инфляция ускорилась до
«Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — объясняет регулятор.
При сохранении текущих темпов роста цен показатель годовой инфляции в 2024 году может значительно отклониться от цели
Центробанк объявил о внеочередном заседании по ставке накануне вечером. Такие действия регулятор предпринимает достаточно редко, поэтому эксперты ждали от него радикальных изменений. По их мнению, они стали ответом на растущие проинфляционные риски и действия спекулянтов против национальной валюты.
Только после анонса заседания рубль укрепился до 99 рублей за доллар и до 108 рублей за евро. По данным на 10:30 мск 15 августа, доллар упал уже на