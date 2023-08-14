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    Рубль резко укрепляется после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ставке

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    Рубль начал резко укрепляться после заявления Банка России о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже к вечеру 14 августа.

    Курс доллара, который сегодня поднялся выше 101 рубля, по данным на 17:32 по московскому времени, снизился до 99,1 рубля, что на 0,33% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро, достигавший сегодня отметки в 111 рублей, уже упал на 0,6%, до 108,1 рубля. Юань теряет почти 1% и торгуется на уровне 13,6 рубля.

    Вечером в понедельник Центробанк РФ объявил, что 15 августа собирается внеочередное заседание совета директоров по вопросу изменения ключевой ставки. Такое решение регулятор принял на фоне продолжающегося ослабления рубля.

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    Комментарии 30

    Гость14 Авг 2023 в 19:28
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