Рубль резко укрепляется после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ставке

Рубль начал резко укрепляться после заявления Банка России о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже к вечеру 14 августа.



Курс доллара, который сегодня поднялся выше 101 рубля, по данным на 17:32 по московскому времени, снизился до 99,1 рубля, что на 0,33% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро, достигавший сегодня отметки в 111 рублей, уже упал на 0,6%, до 108,1 рубля. Юань теряет почти 1% и торгуется на уровне 13,6 рубля.



Вечером в понедельник Центробанк РФ объявил, что 15 августа собирается внеочередное заседание совета директоров по вопросу изменения ключевой ставки. Такое решение регулятор принял на фоне продолжающегося ослабления рубля.

