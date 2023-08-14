Банк России анонсировал внеочередное заседание по ключевой ставке

Банк России анонсировал внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба регулятора.



Заседание назначено на 10:30 утра 15 августа. На нем будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Сейчас она составляет 8,5% годовых.

В конце прошлой недели заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, которое должно было состояться 15 сентября. В понедельник, 14 августа, Банк России подтвердил возможность повысить ставку в ближайшее время на фоне ослабления рубля. Курс российской нацвалюты к доллару на бирже превысил 101 рубль, к евро — 111 рублей.