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    Банк России анонсировал внеочередное заседание по ключевой ставке

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    Банк России анонсировал внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба регулятора.

    Заседание назначено на 10:30 утра 15 августа. На нем будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Сейчас она составляет 8,5% годовых.

    В конце прошлой недели заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, которое должно было состояться 15 сентября. В понедельник, 14 августа, Банк России подтвердил возможность повысить ставку в ближайшее время на фоне ослабления рубля. Курс российской нацвалюты к доллару на бирже превысил 101 рубль, к евро — 111 рублей.

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