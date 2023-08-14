Банк России собирается повышать ключевую ставку из-за курса рубля

Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности из-за текущей динамики обменного курса российского рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России 14 августа.



«Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», — цитирует сообщение регулятора «Интерфакс».



Для сохранения инфляции на уровне 4% ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в ближайшее время.

