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    Банк России собирается повышать ключевую ставку из-за курса рубля

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    Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности из-за текущей динамики обменного курса российского рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России 14 августа.

    «Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», — цитирует сообщение регулятора «Интерфакс».

    Для сохранения инфляции на уровне 4% ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в ближайшее время.

    Сегодня впервые с 23 марта 2023 года курс евро на Мосбирже поднялся выше 110 рублей, а курс доллара превысил отметку в 100 рублей.

    На июльском заседании Банк России поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Таким образом, в России завершился полуторагодовой период снижения ставки. До этого она менялась в сентябре 2022 года.

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