Банк России собирается повышать ключевую ставку из-за курса рубля

Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности из-за текущей динамики обменного курса российского рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России 14 августа.
«Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», — цитирует сообщение регулятора «Интерфакс».
Для сохранения инфляции на уровне 4% ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в ближайшее время.
Сегодня впервые с 23 марта 2023 года курс евро на Мосбирже поднялся выше 110 рублей, а курс доллара превысил отметку в 100 рублей.
На июльском заседании Банк России поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Таким образом, в России завершился полуторагодовой период снижения ставки. До этого она менялась в сентябре 2022 года.