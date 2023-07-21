ЦБ РФ впервые с 28 февраля 2022 года поднял ключевую ставку. Повышение составило 1 п.п., ставка теперь 8,5%.

Таким образом, в России завершился полуторагодовой период снижения ставки. В последний раз она менялась в сентябре 2022 года.

Предыдущий подъем ключевой ставки произошел 28 февраля, когда Центробанк резко поднял ставку с 9,5 сразу до 20% годовых. Это было ответом на беспрецедентные вызовы финансовой системы страны, сопровождавшей начало боевых действий на Украине.

С тех пор ставка постепенно снижалась и к сентябрю достигла относительно низких показателей — 7,5%, чтобы было сразу на 2 п.п. ниже, чем 24 февраля 2022 года.