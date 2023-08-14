    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    762мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd98.21eur107.97

    В Екатеринбурге нашли пятилетние мумии отца и сына

    1748
    12 комментариев

    Останки пожилого мужчины и его сына нашли в квартире одной из екатеринбургских многоэтажек, сообщает 14 августа портал Е1. Трупы полностью высохли — долгие годы родственники умерших не интересовались их судьбой.

    По предварительным данным, смерть мужчин наступила порядка пяти лет назад. Соседи не жаловались на трупный запах, а родственников не смутило, что их близкие как в воду канули. Хватились их только после получения огромных счетов за коммунальные услуги. Оба усопших имели проблемы со здоровьем, при этом отец был прикован к постели, у сына, по предварительным данным, было психическое расстройство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МумияЕкатеринбург
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 12

    Гость14 Авг 2023 в 12:13
    че таккое мумие?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close