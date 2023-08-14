В Екатеринбурге нашли пятилетние мумии отца и сына

Останки пожилого мужчины и его сына нашли в квартире одной из екатеринбургских многоэтажек, сообщает 14 августа портал Е1. Трупы полностью высохли — долгие годы родственники умерших не интересовались их судьбой.



По предварительным данным, смерть мужчин наступила порядка пяти лет назад. Соседи не жаловались на трупный запах, а родственников не смутило, что их близкие как в воду канули. Хватились их только после получения огромных счетов за коммунальные услуги. Оба усопших имели проблемы со здоровьем, при этом отец был прикован к постели, у сына, по предварительным данным, было психическое расстройство.

