Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Писателю Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот». Об этом 14 августа сообщает РИА Новости.
В новом полку, который создан на базе батальона Росгвардии, Прилепин станет заместителем командира по военно-политической работе. Ранее он сообщил, что созданный им и полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение.
Ранее сообщалось, что Захар Прилепин получил орден Мужества. Указ о награждении 6 июня подписал президент России Владимир Путин.