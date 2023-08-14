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    Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

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    Писателю Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот». Об этом 14 августа сообщает РИА Новости.

    В новом полку, который создан на базе батальона Росгвардии, Прилепин станет заместителем командира по военно-политической работе. Ранее он сообщил, что созданный им и полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение.

    Ранее сообщалось, что Захар Прилепин получил орден Мужества. Указ о награждении 6 июня подписал президент России Владимир Путин.

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