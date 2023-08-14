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    Тепло снова набирает обороты в Петербурге. Скоро наступит жара

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    В Петербурге по-прежнему тепло и практически без дождей. В середине недели будет совсем жарко — до плюс 28 градусов.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 августа в городе облачно с прояснениями, днём преимущественно без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 16–18 градусов, днем составит 22–24.

    Погоду в регионе формирует гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он уменьшит плотность облаков и понизит вероятность дождей. Только на востоке Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра осадков также не ожидается, синоптики прогнозируют 22–24 градуса. А 16 августа — до 26–28 градусов, возможны кратковременные дожди, местами гроза.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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