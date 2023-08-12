По Крымскому мосту попытались ударить ракетами: новости СВО за 12 августа

Крымский мост снова пыталась атаковать украинская ракета Фото: Baza / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 августа.



Попытки удара по Крымскому мосту Днем 12 августа возле Крымского моста сработала ПВО, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его данным, в районе Керченского пролива сбили две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден, однако после инцидента его затянул дым, а движение по мосту ограничили. — Киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, — говорится в сообщении Минобороны. — Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе.

Через два часа после этого системы ПВО сработали снова, написал в своем телеграм-канале глава региона.



После попыток удара ВСУ российские спецслужбы создали дымовую завесу на Крымском мосту Фото: Плохие новости 18+ / T.me Поделиться Поделиться





Также сообщается о ночных атаках на Крым. По данным Минобороны, российские служащие отразили удары 20 беспилотников по всей территории региона. 14 БПЛА удалось уничтожить силами ПВО, еще 6 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

Другие атаки ВСУ В ночь на 12 августа в Дзержинском районе Калужской области средства ПВО сбили еще один беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Последствий для людей и инфраструктуры нет. Этим вечером система противовоздушной обороны также сработала в Шебекинском округе Белгородской области. Данными делится Минобороны РФ.

Разбился российский истребитель Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западный военный округ. Весь экипаж погиб.

По предварительной информации, причиной крушения истребителя стала техническая неисправность. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.



Падение Су-30 попало на видео Shot

Оплаты больничных для участников СВО

В Правительстве РФ утвердили порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся участников СВО. Теперь не будет учитываться время приостановки действия трудового договора. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России.

Сообщается, что эти изменения не позволят допустить снижения размера пособия по временной нетрудоспособности в связи с тем, что в этот период вернувшиеся участники спецоперации не имеют заработка, который учитывается при исчислении пособий.

Заявления Минцифры Глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «Цифровая эволюция» сделал несколько заявлений. Главные из них:

Минцифры РФ готовит изменения в указ президента о мерах поддержки IТ-отрасли. Будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу;

для сотрудников Минцифры веден запрет на использование мобильных устройств корпорации Apple для служебных целей. Ограничения касаются доступа к рабочей почте и документообороту.