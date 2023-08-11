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    Готовы были ловить руками. В Екатеринбурге малыш пугал прохожих, стоя на карнизе третьего этажа

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    Видео, которое невозможно просмотреть без замирания сердца, публикует 11 августа портал E1.RU. Накануне в Академическом районе Екатеринбурга чуть было не произошла трагедия. Маленький ребенок, который, судя по всему, едва научился ходить, вылез в окно третьего этажа и начал балансировать на карнизе.

    E1.RU

    Всё случилось в доме 46/2 по улице Евгения Савкова. Нужно отметить, что жители уральской столицы среагировали моментально.

    Сначала ловить малыша были готовы двое мужчин, потом к ним присоединились другие прохожие. Какая-то женщина принесла одеяло, его растянули под окном.

    Всё это время другие люди пытались достучаться до жильцов квартиры, почему-то долгое время безуспешно. К счастью, всё закончилось хорошо — ловить ребенка не пришлось, его удалось снять с карниза.

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    ЕкатеринбургРебенок вылез на карниз
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