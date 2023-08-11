«Таким бы клювом...» Показываем в деле пеликанов из Ленинградского зоопарка

«Фонтанка» предлагает вместе порадоваться за пеликанов из Ленинградского зоопарка. Не только потому, что они розовые и кудрявые. Но и просто потому, что у них всё хорошо — это сразу видно. Особенно хорошо с аппетитом. Телеграм-канал зоопарка публикует 10 августа видео-доказательство.
Ленинградский зоопарк
Сотрудники зоопарка утверждают, что сняли процесс кормления пеликанов впервые. Угощают розовых и кудрявых(это названия видов) два раза в день. В одного пеликана помещается 1,5–2 кг свежей рыбы.
И наконец-то стало ясно, зачем пеликанам мешок под клювом. Они не просто складывают туда рыбу — через мешок птицы могут «отжать» лишнюю воду, которая попадает внутрь вместе с добычей.