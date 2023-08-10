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    «Серебряный кит» как вещдок. СК навестил мертвый ресторан, ставший культовой петербургской «заброшкой»

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    Сотрудники регионального управления СК России по Петербургу навестили самого известного «кита» Северной столицы. Речь, конечно же, о плавучем ресторане «Серебряный кит», остов которого гниёт на мели в Неве у проспекта Обуховской обороны. «Фонтанка» писала о печальной судьбе любопытного дизайнерского проекта.

    Как сообщает 10 августа официальный телеграм-канал Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, целью визита к последней стоянке «Серебряного кита» был контроль «за работой по устранению последствий затопления».

    Участвовали Северо-Западный транспортный прокурор, представители МЧС, ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» и организации, проводящей работы.

    «В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с приведением ресторана, признанного вещественным доказательством, в состояние, позволяющее транспортировать его к месту хранения, сроки завершения работ», — говорится в сообщении СК.

    Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «нарушение правил охраны окружающей среды».

    Фото: Главное следственноое управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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    Фото: Главное следственноое управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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    Напомним, в конце июля дебаркадер необычной формы стал добычей художников-граффитистов. Что окончательно закрепило за ним статус сугубо берегового объекта.

    В марте 2023 года «Серебряный кит» частично затонул. Как показала проверка, причиной стало низкое качество бетонного основания и некачественный ремонт «кита» в 2022 году.

    Месяц назад стоимость подъема «Серебряного кита» оценили в 38,2 миллиона рублей.

    Фото: Главное следственноое управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
    Фото: Главное следственноое управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

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    Серебряный китСК РФ
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