«Серебряный кит» как вещдок. СК навестил мертвый ресторан, ставший культовой петербургской «заброшкой»

Сотрудники регионального управления СК России по Петербургу навестили самого известного «кита» Северной столицы. Речь, конечно же, о плавучем ресторане «Серебряный кит», остов которого гниёт на мели в Неве у проспекта Обуховской обороны. «Фонтанка» писала о печальной судьбе любопытного дизайнерского проекта.



Как сообщает 10 августа официальный телеграм-канал Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, целью визита к последней стоянке «Серебряного кита» был контроль «за работой по устранению последствий затопления».