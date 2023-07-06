Подъем «Серебряного кита» из Невы оценили в 38 миллионов рублей. Иск дошел до суда

Василеостровский районный суд Петербурга назначил заседание по иску к собственнику утонувшего плавучего ресторана «Серебряный кит» компании ООО «Фарсэй». Транспортный прокурор требует освободить участок Невы, на котором стоит дебаркадер, сообщает 6 июля объединенная пресс-служба судов города.
Как установила проверка, причиной затопления судна в марте 2023 года стало низкое качество бетонного основания и некачественный ремонт «Серебряного кита» в 2022 году.
Согласно экспертному заключению, которое проводили 17 мая, дебаркадер может сползти дальше в Неву. Если это произойдет, набережная «может получить повреждения, характер и объем которых заранее спрогнозировать невозможно». Правда это расходится с оценками МЧС: в ведомстве утверждают, что такой угрозы нет.
Кроме того, суд наложил запрет на смену собственника нежилого здания в Москве на улице Гарибальди, принадлежащего «Фарсэю». Стоимость подъема «Серебряного кита» оценили в 38,2 миллиона рублей, но у «Фарсэя» таких средств нет. Планируется, что в случае удовлетворения иска работы оплатят на деньги от реализации имущества. Способ разделки дебаркадера на месте назвали более предпочтительным. Изменять собственника самого «Серебряного кита» судья тоже запретил.
Плавучий развлекательный комплекс, в котором должны были открыть ресторан «Серебряный кит», построили в 2001 году. На проспекте Обуховской Обороны он появился в