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    Подъем «Серебряного кита» из Невы оценили в 38 миллионов рублей. Иск дошел до суда

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    Василеостровский районный суд Петербурга назначил заседание по иску к собственнику утонувшего плавучего ресторана «Серебряный кит» компании ООО «Фарсэй». Транспортный прокурор требует освободить участок Невы, на котором стоит дебаркадер, сообщает 6 июля объединенная пресс-служба судов города.

    Как установила проверка, причиной затопления судна в марте 2023 года стало низкое качество бетонного основания и некачественный ремонт «Серебряного кита» в 2022 году.

    Согласно экспертному заключению, которое проводили 17 мая, дебаркадер может сползти дальше в Неву. Если это произойдет, набережная «может получить повреждения, характер и объем которых заранее спрогнозировать невозможно». Правда это расходится с оценками МЧС: в ведомстве утверждают, что такой угрозы нет.

    Кроме того, суд наложил запрет на смену собственника нежилого здания в Москве на улице Гарибальди, принадлежащего «Фарсэю». Стоимость подъема «Серебряного кита» оценили в 38,2 миллиона рублей, но у «Фарсэя» таких средств нет. Планируется, что в случае удовлетворения иска работы оплатят на деньги от реализации имущества. Способ разделки дебаркадера на месте назвали более предпочтительным. Изменять собственника самого «Серебряного кита» судья тоже запретил.

    Плавучий развлекательный комплекс, в котором должны были открыть ресторан «Серебряный кит», построили в 2001 году. На проспекте Обуховской Обороны он появился в 2018-м, но никакое заведение, по словам местных жителей, там так и не открыли. О «Серебряном ките» снова заговорили, когда 27 марта дебаркадер завалился на бок и начал тонуть. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку объект не использовался.

    О плавучем ресторане «Серебряный кит» на набережной проспекта Обуховской Обороны заговорили вновь после долгих лет, когда 27 марта дебаркадер завалился на бок и начал тонуть. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку объект не использовался.

    После случившегося дебаркадер не раз проверяли. Загрязнения вод выявлено не было, поэтому возбуждать уголовное дело по соответствующей статье не стали. В мае специалисты обследовали дебаркадер еще раз и пришли к выводу, что он представляет собой угрозу. Во-первых, участок набережной Невы, где сейчас размещено судно, находится в неудовлетворительном состоянии. Если «Кит» опрокинется, набережная может получить повреждения. Во-вторых, он угрожает безопасности судоходства.

    Компании-собственнику было предложено обследовать подводную часть объекта и рассмотреть возможность его транспортировки к месту ремонта или утилизации, но сделано этого не было. Фирма начала подготовительные работы после получения представления об устранении нарушений от прокуратуры.

    В июне Петербургская транспортная прокуратура направила в суд иск о понуждении «Фарсэя» поднять объект, освободить от него акваторию Невы и запретить использовать участок набережной. Параллельно комитет по природопользованию пытается расторгнуть с компанией договор водопользования, но пока сделать это не удалось из-за юридических обстоятельств.

    Северо-Западная транспортная прокуратура проинформировала о сложившейся ситуации губернатора Петербурга и предложила ему поручить комитетам по природопользованию и развитию транспортной инфраструктуры поднять и перегнать дебаркадер силами подведомственных им учреждений — «ПИЛАРН» и «Мостотрест».

    В начале июня у ресторана заметили работу плавучего подъемного крана, прокуратура подтвердила, что начались работы по подъему.

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