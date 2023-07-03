И законы ужесточим. В Петербурге обсудили, что станет с затонувшим рестораном «Серебряный кит»

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спустя три с лишним месяца после затопления «Серебряного кита» в Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. О том, какая судьба теперь ждет дебаркадер, рассказывали на встрече с прокуратурой, МЧС и комитетом по природопользованию.



Плавучий развлекательный комплекс, в котором должны были открыть ресторан «Серебряный кит», построили в 2001 году. На проспекте Обуховской Обороны он появился в 2018-м , но никакое заведение, по словам местных жителей, там так и не открыли. О «Серебряном ките» снова заговорили, когда 27 марта дебаркадер завалился на бок и начал тонуть. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку объект не использовался.



То, что «Серебряный кит» уже начали готовить к подъему, не секрет, старт работ уже подтверждала Северо-Западная транспортная прокуратура. Только вот длятся они, как оказалось, уже две недели. Пока на судно наложили заплатки, чтобы внутрь не затекала вода. Следующие шаги — откачка жидкости, подъем и, возможно, буксировка.

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Процесс подъема судна курирует МЧС. Как считает ведомство, угрозы, что дебаркадер будет «сползать», нет. «Левый от нас борт находится на грунте. Дополнительно мы подстраховались и в шести еще точках канат закрепили. Сейчас мы проводим мониторинг: раз в несколько дней мы приезжаем, смотрим и убеждаемся, что всё в принципе локализовано, всё стабильно относительно транспортировки, механизмов подъема и эвакуации», — объяснил заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Кондратов.



Первым этапом в любом случае будет обследование. Только тогда можно будет понять, как и с чьей помощью дебаркадер будут ставить на плав, поднимать и откачивать воду. Компания, которая займется этими работами, впрочем, уже определена. Как и то, что весь «банкет» придется оплачивать собственнику — компании «Фарсэй». «На сегодняшний день с компанией «БалтСпецФлот» у собственника заключено соглашение. Эта компания специализируется как раз на поднятии аварийных плавсредств», — рассказал депутат Госдумы Михаил Романов, после запроса которого было возбуждено уголовное дело.



Проверки других судов из-за инцидента с «Китом» в планы МЧС, кстати, пока не входят. Объясняют такое решение просто: поддержка судов в надлежащем состоянии — задача собственников.

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Возможных развязок у истории с «Серебряным китом» две. Как объяснил «Фонтанке» петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко, полтора месяца назад владелец изъявил желание отбуксировать судно в другой регион. Получится или нет, на данный момент непонятно: «Если позволят характеристики, это будет сделано, если нет — будет демонтировано».



По оценкам специалистов, работы могут занять два месяца. А пока затонувший ресторан продолжает стоять, с конца марта привлекая местных подростков открытыми дверьми. По словам Романова, вместе с прокурором они собираются обратиться в Смольный с просьбой поставить вокруг «Серебряного кита» забор. Но это — в планах.

На встрече говорили и о несовершенствах водного законодательства. Как вышло так, что дебаркадер стоял на набережной и особо не привлекал внимания ровно до тех пор, пока частично не затонул? Как утверждает Романов, один из заключенных у компании «Фарсэй» договоров был автоматически продлен — из-за моратория, который наложило правительство РФ на их приостановку в ковидный период. Над тем, чтобы процедура приостановки договора была проще, теперь работают в петербургском комитете по природопользованию.

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Есть и другие нюансы. «Река Нева у нас подлежит водному надзору и подведомственна Росприроднадзору. И поскольку сейчас на проверки, которые сопряжены со штрафами, есть определенные моратории, то здесь, насколько я знаю, фактов привлечения к административной ответственности не было», — уточнил заместитель председателя комитета по охране окружающей среды Михаил Страхов. Да и штрафы, добавил он, небольшие, как и арендные платежи. Пока что. Над этим, как пообещал чиновник, в Смольном тоже работают.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»