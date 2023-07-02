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    Конец эпохи. С набережной Невы убирают ресторан «Серебряный кит»

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    27 комментариев

    Плавучий кран заметили петербуржцы у ресторана «Серебряный кит» на берегу Невы. Транспортная прокуратура добивается от собственника демонтажа затонувшего дебаркадера.

    Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 2 июля, на набережной Обуховской Обороны у ресторана начались работы. «Пригнали плавучий кран, целый день что-то там бегали, фотографировали, монтировали», — добавили горожане.

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    В Северо-западной транспортной прокуратуре подтвердили, что проводятся работы по подъему дебаркадера. «Процесс длительный», — уточнили там, добавив, что демонтаж объекта — обязанность собственника. Компанию «Фарсэй» с помощью суда пытаются обязать убрать ресторан с берега Невы. Представитель компании также не стал комментировать происходящее, направив журналиста в прокуратуру.

    По мнению ведомства, «Серебряный кит» создает реальную угрозу безопасности судоходства. Прокуратура предлагала Смольному в лице службы «ПИЛАРН» и «Мостотреста» взяться за подъем. Однако в организациях заявили, что не участвуют в этих работах.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

    27 марта плавучий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» на набережной проспекта Обуховской Обороны завалился на левый борт и стал тонуть. После подтопления его выставили на продажу через популярный сайт с объявлениями. Впрочем, подтверждений того, что предложение исходит от реальных владельцев объекта, нет. Ранее «Фонтанка» писала, откуда «Серебряный кит» появился в Петербурге и чем известны его владельцы.

    © Фонтанка.Ру
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    Комментарии 27

    Гость02 Июл 2023 в 18:24
    Жаль. Радовал глаз! 🦾
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