Конец эпохи. С набережной Невы убирают ресторан «Серебряный кит»

Плавучий кран заметили петербуржцы у ресторана «Серебряный кит» на берегу Невы. Транспортная прокуратура добивается от собственника демонтажа затонувшего дебаркадера.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 2 июля, на набережной Обуховской Обороны у ресторана начались работы. «Пригнали плавучий кран, целый день что-то там бегали, фотографировали, монтировали», — добавили горожане.
В Северо-западной транспортной прокуратуре подтвердили, что проводятся работы по подъему дебаркадера. «Процесс длительный», — уточнили там, добавив, что демонтаж объекта — обязанность собственника. Компанию «Фарсэй» с помощью суда пытаются обязать убрать ресторан с берега Невы. Представитель компании также не стал комментировать происходящее, направив журналиста в прокуратуру.
По мнению ведомства, «Серебряный кит» создает реальную угрозу безопасности судоходства. Прокуратура предлагала Смольному в лице службы «ПИЛАРН» и «Мостотреста» взяться за подъем. Однако в организациях заявили, что не участвуют в этих работах.