«Реальная угроза безопасности судоходства». Транспортная прокуратура требует убрать с Невы «Серебряного кита»

Петербургская транспортная прокуратура направила иск с требованием принудить компанию «Фарсэй» поднять дебаркадер ДЖ-39, более известный петербуржцам как плавучий ресторан «Серебряный кит». Судно создает реальную угрозу безопасности судоходства на Неве. Поскольку собственник так и не поднял объект, сделать это предлагают Смольному.

Об этом говорится в ответе заместителя генерального прокурора Николая Винниченко на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, избиравшегося от Невского района Петербурга, на территории которого и находится раздражающий жителей объект. Документ имеется в распоряжении редакции.

Из него следует, что в результате проверки частичного затопления дебаркадера в марте 2023 года выяснилось, что причиной подтопления стало повреждение корпуса понтона в ходе ледохода из-за низкого качества бетонного основания и некачественного ремонта его стенок, проведенного в 2022 году. Загрязнения вод в результате происшествия не выявили. По результатам доследственной проверки Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте отказался возбуждать уголовное дело по соответствующей статье за отсутствием состава преступления. Оснований для отмены постановления ведомства надзорные органы не установили.

Заместитель генпрокурора сообщает, что в начале апреля под председательством северо-западного транспортного прокурора было проведено межведомственное совещание, на котором, в частности, присутствовали представители ФБУ «Администрация «Волго-Балт» и компании-собственника «Фарсэй». Руководителю фирмы предложили с началом навигации обследовать подводную часть плавучего объекта и возможность его буксировки к месту ремонта или утилизации. «Однако, несмотря на завершение ледохода, владельцем меры к проведению водолазных и иных работ по подъему и удалению дебаркадера из акватории реки Невы не приняты», — говорится в ответе.

Отмечается, что владельцу судна было вынесено представление об устранении нарушений. Он рассмотрел документ и начал подготовительные работы. В мае специалисты обследовали дебаркадер еще раз и пришли к тревожным выводам. «Железобетонный корпус практически весь погружен в воду, и, учитывая уклон грунта, не исключаются дальнейшее сползание объекта в реку, возможное опрокидывание и разрушение надстройки. В результате бездействия судовладельца создана реальная угроза безопасности судоходства на реке Неве, что в период навигации является недопустимым», — обращает внимание замгенпрокурора.

К тому же, по заключению «Мостотреста», участок набережной Невы в районе сада «Куракина дача», где сейчас размещен дебаркадер, находится в неудовлетворительном состоянии. Если судно опрокинется, набережная может получить повреждения.

В связи с этим Петербургская транспортная прокуратура направила иск о понуждении «Фарсэй» поднять объект. Также ведомство просит обязать компанию освободить от судна указанный район акватории Невы и запретить ей использовать участок набережной.

В то же время Северо-Западная транспортная прокуратура проинформировала о сложившейся ситуации губернатора Петербурга и предложила ему поручить комитетам по природопользованию и развитию транспортной инфраструктуры поднять и перегнать дебаркадер силами подведомственных им учреждений. Имеются в виду служба «ПИЛАРН» и «Мостотрест».