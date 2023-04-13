«Серебряный кит» будет лежать на боку, пока на Неве не сойдет лед

Владельцев плавучего ресторана «Серебряный кит», который недавно начал тонуть на Неве, обязали поднять его. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Документ 13 апреля оказался в распоряжении редакции.



В нем отмечается, что поднять дебаркадер будет возможно после окончания ледохода.

Кроме того, в ответе говорится, что факту частичного затопления дебаркадера проводят проверки петербургская транспортная прокуратура и городской линейный отдел полиции на водном транспорте. Также Северо-Западное управление Росприроднадзора проверяет, не навредили ли Неве крен плавучего объекта и его последствия.