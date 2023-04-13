«Серебряный кит» будет лежать на боку, пока на Неве не сойдет лед

Владельцев плавучего ресторана «Серебряный кит», который недавно начал тонуть на Неве, обязали поднять его. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Документ 13 апреля оказался в распоряжении редакции.
В нем отмечается, что поднять дебаркадер будет возможно после окончания ледохода.
Кроме того, в ответе говорится, что факту частичного затопления дебаркадера проводят проверки петербургская транспортная прокуратура и городской линейный отдел полиции на водном транспорте. Также Северо-Западное управление Росприроднадзора проверяет, не навредили ли Неве крен плавучего объекта и его последствия.
Дебаркадер принадлежит московской компании «Фарсэй». В сентябре 2021 года у нее закончился договор аренды участка набережной напротив сада «Куракина дача», где «Кит» стоит до сих пор. В конце декабря 2022 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску комитета по природопользованию расторг договор водопользования с фирмой и взыскал с нее 2483 рубля задолженности по аренде. Компания обжаловала это решение. 3 апреля суд второй инстанции принял апелляцию к рассмотрению и назначил заседание.
Как отмечает в ответе вице-губернатор, если решение суда первой инстанции останется в силе и «Фарсэй» не освободит акваторию после всех необходимых юридических процедур, комитет по природопользованию обратится в прокуратуру.
27 марта плавучий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» на набережной проспекта Обуховской Обороны завалился на левый борт и стал тонуть. При этом никто не пострадал. Объект был законсервирован.
Дебаркадер закрепили балками и канатами. Сейчас он все так же лежит на воде, завалившись на бок. Один из совладельцев «Фарсэй», Эльдар Ашуров, сообщил «Фонтанке», что дальнейшей судьбой объекта по доверенности занимается другой человек. Ашуров подтвердил планы поднять и вывезти «Серебряного кита», но куда именно — уточнить не смог.
Ранее «Фонтанка» писала, откуда «Серебряный кит» появился в Петербурге и чем известны его владельцы.