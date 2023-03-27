«Серебряного кита» в Петербурге «усмирили» канатами. «Фонтанка» рассказывает зачем

Вокруг «Серебряного кита» на набережной проспекта Обуховской Обороны вечером в понедельник работают водолазы с массивными канатами. Их заметил корреспондент «Фонтанки».

Скорее всего дебаркадер накренился из-за нарушения целостности поддонов, на которых находился. Как следствие, он начал набирать воду. Об этом 27 марта рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.

На снимках виден сам завалившийся «Серебряный кит» и несколько водолазов, один из которых стоит по пояс в ледяной воде. За ситуацией с берега следят другие представители ведомства.

«Он (дебаркадер. — Прим. ред.) закреплён за шестью балками, чтобы его не уносило течение. Но сейчас пойдёт лёд. Плюс он может набрать бóльшую массу. Водолаз спустился вниз, убедился, что сооружение встало на дно, и на всякий случай, чтобы течением и льдами не унесло, его дополнительно закрепили», — объяснили в МЧС.

«Фонтанка» писала, что с затоплением разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

