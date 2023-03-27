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    «Серебряного кита» в Петербурге «усмирили» канатами. «Фонтанка» рассказывает зачем

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    Вокруг «Серебряного кита» на набережной проспекта Обуховской Обороны вечером в понедельник работают водолазы с массивными канатами. Их заметил корреспондент «Фонтанки».

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    Скорее всего дебаркадер накренился из-за нарушения целостности поддонов, на которых находился. Как следствие, он начал набирать воду. Об этом 27 марта рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.

    На снимках виден сам завалившийся «Серебряный кит» и несколько водолазов, один из которых стоит по пояс в ледяной воде. За ситуацией с берега следят другие представители ведомства.

    «Он (дебаркадер. — Прим. ред.) закреплён за шестью балками, чтобы его не уносило течение. Но сейчас пойдёт лёд. Плюс он может набрать бóльшую массу. Водолаз спустился вниз, убедился, что сооружение встало на дно, и на всякий случай, чтобы течением и льдами не унесло, его дополнительно закрепили», — объяснили в МЧС.

    «Фонтанка» писала, что с затоплением разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

    О том, что «Серебряный кит» начал уходить под воду, местные жители начали сообщать ещё утром.

    «Фонтанка» еще осенью 2022 года писала, что плавучий ресторан, который так и не смог найти себе место в Петербурге, выставлен на продажу. Продавец просил 35 млн рублей. В 2021 году дебаркадер лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа.

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