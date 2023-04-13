Колесов: После рекордного тепла с севера идёт холод. На Неве ждём ладожский лёд

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывает сразу о нескольких погодных процессах в регионе. Это и температурный рекорд, и ветер, и похолодание, и новый ледоход.

«Добрым утро не назовешь, так как хочется надеть шапку и варежки», — пишет синоптик в своём телеграм-канале 12 апреля.



По его словам, это похолодание значительное. Вчера в Петербурге был самый теплый день в апреле и с начала года — плюс 17,3 градуса. «Кажется, что это очень тепло для этого времени, но, на самом деле, вчерашняя температура воздуха стала только седьмой в ряду самых теплых дней 12 апреля», — отмечает Колесов. А сегодня на нас продолжает идти антициклон с севера, который несёт очень холодный воздух. Поэтому столбики термометра покажут максимум 9–10 градусов. Впрочем, это тоже тепло по меркам начала апреля.



«Но солнце даже в такой ситуации будет нагревать город. Основным фактором некомфортности будет сильный восточный ветер, который сохранится на весь сегодняшний день», — отмечает Колесов.

При этом снежный покров водоёмов продолжает разрушаться.

«Вчера по Неве через город прошла первая порция ладожского льда, а сегодня уже вторая волна льда с Ладоги подходит к Санкт-Петербургу. Так что сегодня мы еще увидим ладожский ледоход на Неве», — добавляет синоптик.

Похолодание отметил и ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. «На север Ленинградской области вернулись заморозки. Температура воздуха местами опустилась ниже минус 3 градусов», — написал он в своём телеграм-канале.



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