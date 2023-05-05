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    «В подзатонувшем состоянии». Плавучий ресторан «Серебряный кит» выставлен на продажу в Петербурге

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    За 22 миллиона рублей на «Авито» выставлен плавучий ресторан на дебаркадере. Авторы объявления упоминают, что он «в подзатонувшем состоянии».

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    Дебаркадер кит выставлен на продажу вечером 5 мая. В объявлении указано, что вмещает он 50 пассажиров, имеет 65 метров в длину и 14 в ширину. Трюм на 2800 квадратных метров. Владелец обозначен как частное лицо, в профиле нет других объявлений.

    Плавучий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» частично затонул на набережной проспекта Обуховской Обороны в конце марта этого года. Его закрепили балками и канатами.

    Дебаркадер принадлежит московской компании «Фарсэй». Один из ее совладельцев, Эльдар Ашуров, говорил «Фонтанке», что судьбой объекта по доверенности занимается другой человек. В середине апреля стало известно, что владельцев обязали поднять дебаркадер. Начать работы сразу мешал ледоход.

    Откуда «Серебряный кит» появился в Петербурге и чем известны его владельцы, читайте на «Фонтанке».

    © Фонтанка.Ру

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