Ищите Кулабневу. Рыба-кит остается на Неве… пока

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Суд в Петербурге отменил расторжение договора водопользования с владельцами затонувшего «Серебряного кита»

Апелляционный суд 23 мая отменил решение первой инстанции по делу против владельцев ресторана-дебаркадера «Серебряный кит», с которыми Смольный просил расторгнуть договор водопользования за неуплату. Чтобы вынести новое решение, разыскиваются данные гражданки Кулабневой, которая ранее заплатила в бюджет за компанию-собственника, «Фарсэй», 4 тысячи рублей. Какое отношение она и вообще хоть кто-нибудь еще имеют к забытому всеми, кроме ненавистников, завалившемуся на бок «киту», до сих пор остается загадкой.



В Тринадцатом арбитражном апелляционном суде, как всегда, людно, но сегодня еще и душно — с погодой повезло. Участники процессов приходят и, почти как в поликлинике, вежливо уточняют друг у друга, указывая на залы заседаний:

— Вы не знаете, на сколько там сейчас?

— На 9:45. А вы на сколько?

— На 11:10, — хмыкает пришедший немного заранее назначенного времени мужчина.

Некоторые, как он — с одним листком А4, пришли налегке, другие таскают с собой по несколько толстых папок. Миниатюрные дамы ловко распихивают их по своим сумочкам. Третьи не явились, например как представитель компании «Фарсэй».



Сегодня он должен был представлять владельцев дебаркадера «Серебряный кит» при рассмотрении их апелляционной жалобы. В 2018 году фирма «Фарсэй» заключила договор водопользования с комитетом по природопользованию Петербурга. Срок истекал в сентябре 2021 года, но в феврале правительство РФ продлило действие ряда лицензий, в том числе договоров водопользования, и стороны заключили допсоглашение. По нему договор с компанией истекал 7 сентября 2022 года.

Не дожидаясь окончания этого срока, в июне 2022 года комитет обратился в арбитраж с просьбой расторгнуть договор, потому что водопользователь не платит ему в срок и сколько положено. В среднем «Фарсэй» должен был платить по 500 рублей за квартал, — именно столько стоит для серебряного монстра вода на Неве, — но не справился и с этим. Почему так дешево? Все вопросы к федералам. Ставки платы за пользование федеральными водными объектами — это их зона ответственности, читается в решении суда. Вот, например, Нева — «стоит» 258 рублей за тысячу кубометров.



Уже после начала разбирательства «Фарсэй» в ноябре-декабре 2022 года выплатил Смольному что-то около тысячи рублей, но по итогу все равно оставались долг в 1 968 рублей и неустойка — 480. Их-то арбитражный суд первой инстанции и взыскал в конце прошедшего года, а договор постановил расторгнуть. Владельцы дебаркадера с этим не согласились и подали апелляцию, а апелляционная инстанция пришла к неожиданным выводам.

«Суд, готовясь к судебному заседанию, пришел к выводу о наличии оснований для безусловной отмены решения суда первой инстанции», — объявил судья Сергей Нестеров.



Он объяснил, что все дело в платежах некой гражданки Кулабневой Т.А., которая, как следует из решения первой инстанции, в октябре 2022 года прислала на счет комитета 4 000 рублей. Что это за деньги, она указала с опиской: «пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности за ООО «ФАРСОЙ, ИНН 7714178602» и «пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами за ООО «ФАРСЭЙ, ИНН 7714178602».

Но зачесть их не смогли. Согласно Водному кодексу, водопользователь не может передавать свои права и обязанности другому лицу и обязан платить лично. Поэтому деньги Кулабневой должны вернуться к ней как ошибочно уплаченные в бюджет. Суд указал на юридический момент: раз комитет должен вернуть деньги, здесь возникают его обязанности и ее права, и то, что гражданка не была при этом привлечена к делу, недопустимо.



«Если, собственно, лица к участию не привлечены, выводы об их правах и обязанностях в отношении кого-либо из сторон делать не нужно, что у нас как раз здесь и нарушено, — объяснил судья. — Поэтому решение в любом случае подлежит отмене, а Кулабнева — привлечению к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования»



— Есть сведения относительно неё какие-либо? Паспортные данные, ИНН? — продолжил он.

— Нет, ничего, — сообщал представитель комитета.

— Вообще ничего нет. Тогда мы запросим в Сбербанке.



Апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в первой инстанции, и отложил заседание на июль.

Один из совладельцев компании «Фарсэй», Эльдар Ашуров, в беседе с «Фонтанкой» не смог пояснить, какое отношение Кулабнева имеет к компании. Он сообщил, что и сам уже давно не имеет отношения к «Серебряному киту». Им занимается другой человек, у которого предприниматель пообещал уточнить информацию о дальнейшей судьбе объекта.

«Такой красивый объект, такой арт-объект, не знаю, почему не дали построить», — предался воспоминаниям он.



27 марта плавучий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» на набережной проспекта Обуховской Обороны завалился на левый борт и стал тонуть. Сначала сообщалось, что его могут убрать с Невы после ледохода, но лед сошел уже давно, а подтопленный «кит» все еще лежит напротив Куракиной дачи. После подтопления его выставили на продажу через популярный сайт с объявлениями. Впрочем, подтверждений того, что предложение исходит от реальных владельцев объекта, нет.



Ранее «Фонтанка» писала, откуда «Серебряный кит» появился в Петербурге и чем известны его владельцы.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

