Утонувший в Петербурге ресторан «Серебряный кит» доплыл до уголовного дела

В Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ) против неустановленных лиц из числа работников и представителей ООО «Фарсэй». Оно владеет затонувшим рестораном «Серебряный кит».



Как рассказал «Фонтанке» 3 июля депутат Госдумы Михаил Романов, дело было возбуждено после его запроса. Проверка установила, что с 8 сентября 2022 года ресторан эксплуатировали незаконно, поскольку срок действия договора водопользования к этому времени истек.

Прокуратура сочла, что устранение вреда, который причинили водным ресурсам, может потребовать длительного времени и не менее 300 миллионов рублей.