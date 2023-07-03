Утонувший в Петербурге ресторан «Серебряный кит» доплыл до уголовного дела

В Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ) против неустановленных лиц из числа работников и представителей ООО «Фарсэй». Оно владеет затонувшим рестораном «Серебряный кит».
Как рассказал «Фонтанке» 3 июля депутат Госдумы Михаил Романов, дело было возбуждено после его запроса. Проверка установила, что с 8 сентября 2022 года ресторан эксплуатировали незаконно, поскольку срок действия договора водопользования к этому времени истек.
Прокуратура сочла, что устранение вреда, который причинили водным ресурсам, может потребовать длительного времени и не менее 300 миллионов рублей.
О плавучем ресторане «Серебряный кит» на набережной проспекта Обуховской Обороны заговорили вновь после долгих лет, когда 27 марта дебаркадер завалился на бок и начал тонуть. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку объект не использовался. Откуда он вообще взялся в Петербурге и чем известны его владельцы, «Фонтанка» писала здесь.
После случившегося дебаркадер не раз проверяли. Загрязнения вод выявлено не было, поэтому возбуждать уголовное дело по соответствующей статье не стали. В мае специалисты обследовали дебаркадер еще раз и пришли к выводу, что он представляет собой угрозу. Во-первых, участок набережной Невы, где сейчас размещено судно, находится в неудовлетворительном состоянии. Если «Кит» опрокинется, набережная может получить повреждения. Во-вторых, он угрожает безопасности судоходства.
Компании-собственнику было предложено обследовать подводную часть объекта и рассмотреть возможность его транспортировки к месту ремонта или утилизации, но сделано этого не было. Фирма начала подготовительные работы после получения представления об устранении нарушений от прокуратуры.
В июне Петербургская транспортная прокуратура направила в суд иск о понуждении «Фарсэй» поднять объект, освободить от него акваторию Невы и запретить использовать участок набережной. Параллельно комитет по природопользованию пытается расторгнуть с компанией договор водопользования, но пока сделать это не удалось из-за юридических обстоятельств.
Северо-Западная транспортная прокуратура проинформировала о сложившейся ситуации губернатора Петербурга и предложила ему поручить комитетам по природопользованию и развитию транспортной инфраструктуры поднять и перегнать дебаркадер силами подведомственных им учреждений — «ПИЛАРН» и «Мостотрест».
В минувшие выходные у ресторана заметили работу плавучего подъемного крана, прокуратура подтвердила, что начались работы по подъему.