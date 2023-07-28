Мертвый «кит» — добыча граффитистов. Уличные художники добрались до самой необычной «заброшки» Петербурга

Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фотодоказательства того, что многострадальный так и не открывшийся плавучий ресторан «Серебряный кит» точно можно считать частью берега. Дебаркадер необычной формы стал добычей художников-граффитистов. Раньше рисунков на нем не было.
Напомним, в марте 2023 года «Серебряный кит» частично затонул. Как показала проверка, причиной стало низкое качество бетонного основания и некачественный ремонт «кита» в 2022 году.
А в начале июля Василеостровский районный суд Петербурга назначил заседание по иску к собственнику утонувшего плавучего ресторана «Серебряный кит» компании ООО «Фарсэй». Транспортный прокурор требует освободить участок Невы, на котором стоит дебаркадер.