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    Мертвый «кит» — добыча граффитистов. Уличные художники добрались до самой необычной «заброшки» Петербурга

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    Фото: читательница «Фонтанки» Марина
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    Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фотодоказательства того, что многострадальный так и не открывшийся плавучий ресторан «Серебряный кит» точно можно считать частью берега. Дебаркадер необычной формы стал добычей художников-граффитистов. Раньше рисунков на нем не было.

    Напомним, в марте 2023 года «Серебряный кит» частично затонул. Как показала проверка, причиной стало низкое качество бетонного основания и некачественный ремонт «кита» в 2022 году.

    А в начале июля Василеостровский районный суд Петербурга назначил заседание по иску к собственнику утонувшего плавучего ресторана «Серебряный кит» компании ООО «Фарсэй». Транспортный прокурор требует освободить участок Невы, на котором стоит дебаркадер.

    Фото: читательница «Фонтанки» Марина

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    Серебряный кит
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