    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.4eur106.89

    В Финском заливе ищут мужчину, который прыгнул с лодки и пропал

    396
    1 комментарий

    Третий день в Петербурге ищут мужчину, который, предположительно, утонул во время купания в Финском заливе напротив Лахта Центра. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 августа.

    40-летний петербуржец вместе с коллегой по работе вышли в залив на лодке вечером в понедельник. По словам знакомого, они нырнули в воду с судна. Как утверждает Михаил, оба всплыли на поверхность. Мужчина начал плавать, а когда забрался обратно в лодку, понял, что его коллега Алексей пропал из виду. Спустя некоторое время Михаил вызвал спасателей из ПСО, начались поиски. Тело мужчины до сих пор не найдено.

    Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в данный момент продолжается приборный поиск утонувшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Финский залив
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close