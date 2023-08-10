В Финском заливе ищут мужчину, который прыгнул с лодки и пропал

Третий день в Петербурге ищут мужчину, который, предположительно, утонул во время купания в Финском заливе напротив Лахта Центра. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 августа.



40-летний петербуржец вместе с коллегой по работе вышли в залив на лодке вечером в понедельник. По словам знакомого, они нырнули в воду с судна. Как утверждает Михаил, оба всплыли на поверхность. Мужчина начал плавать, а когда забрался обратно в лодку, понял, что его коллега Алексей пропал из виду. Спустя некоторое время Михаил вызвал спасателей из ПСО, начались поиски. Тело мужчины до сих пор не найдено.