Смольный объяснил снижение рождаемости санкциями, коронавирусом и «старением материнства»

В 2023 году в Петербурге вновь ждут снижения рождаемости — до 48,7 тысячи. Годом ранее этот же показатель составлял 50,5 тысячи. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города, который подготовил комитет по экономической политике и стратегическому планированию.



«Негативные тенденции в сфере рождаемости в основном обусловлены влиянием «демографической ямы» 90-х годов, а также увеличением возраста матери при рождении первенца — старением материнства», — объясняют чиновники. В прогнозе уточняется, что большая часть новых поколений матерей, которые входят в фертильный возраст, будут рожать «за пределами рассматриваемого горизонта прогнозирования».

