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    Смольный объяснил снижение рождаемости санкциями, коронавирусом и «старением материнства»

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    В 2023 году в Петербурге вновь ждут снижения рождаемости — до 48,7 тысячи. Годом ранее этот же показатель составлял 50,5 тысячи. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города, который подготовил комитет по экономической политике и стратегическому планированию.

    «Негативные тенденции в сфере рождаемости в основном обусловлены влиянием «демографической ямы» 90-х годов, а также увеличением возраста матери при рождении первенца — старением материнства», — объясняют чиновники. В прогнозе уточняется, что большая часть новых поколений матерей, которые входят в фертильный возраст, будут рожать «за пределами рассматриваемого горизонта прогнозирования».

    Кроме того, в Петербурге снижается доля браков среди жителей города 18–24 лет, а среди возрастной группы 25–34 лет, напротив, растет. В документе уточняется, что негативное влияние на показатели также оказывают распространение коронавируса и «санкционное давление».

    О своих планах по борьбе со снижением рождаемости Смольный уже рассказывал. Их «Фонтанка» обсуждала с демографом.

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    СмольныйРождаемость
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    Комментарии 57

    Гость08 Авг 2023 в 19:51
    Санкции на пользу ведь.
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