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    «Шикарная» молния попала на видео в самом центре Петербурга

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    Гроза 4 августа за пару часов пересекла Петербург и пошла дальше. Лужи уже почти высохли, остались только фото- и видеосвидетельства буйства стихии.

    читатель «Фонтанки» Альберт

    Молнию редко удаётся поймать в кадр, особенно в центре Петербурга, где плотная застройка, но видеорегистратор читателя «Фонтанки» Альберта сделал это. Машина стояла на светофоре на Каменноостровском проспекте, перед Троицким мостом, где хорошо видно небо. «Шикарная молния», — пишет Альберт. Создаётся впечатление, что она бьёт где-то на Марсовом поле или на Невском проспекте.

    «Фонтанка» показывала, как на Петербург налетела туча и начала активно заливать улицы. Водоканал рассказал, где выпало больше всего осадков. Любопытно, что в лидерах районы, расположенные в разных концах города.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, напомним, обещал нам хорошие выходные. В субботу должно быть сухо и тепло. В воскресенье — гроза и под 30 градусов. А новая неделя готовит нам непростые погодные сюрпризы.

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    Комментарии 1

    Гость04 Авг 2023 в 20:08
    Очевидно, баллистика.
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