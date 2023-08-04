«Шикарная» молния попала на видео в самом центре Петербурга

Гроза 4 августа за пару часов пересекла Петербург и пошла дальше. Лужи уже почти высохли, остались только фото- и видеосвидетельства буйства стихии.
читатель «Фонтанки» Альберт
Молнию редко удаётся поймать в кадр, особенно в центре Петербурга, где плотная застройка, но видеорегистратор читателя «Фонтанки» Альберта сделал это. Машина стояла на светофоре на Каменноостровском проспекте, перед Троицким мостом, где хорошо видно небо. «Шикарная молния», — пишет Альберт. Создаётся впечатление, что она бьёт где-то на Марсовом поле или на Невском проспекте.
«Фонтанка» показывала, как на Петербург налетела туча и начала активно заливать улицы. Водоканал рассказал, где выпало больше всего осадков. Любопытно, что в лидерах районы, расположенные в разных концах города.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, напомним, обещал нам хорошие выходные. В субботу должно быть сухо и тепло. В воскресенье — гроза и под 30 градусов. А новая неделя готовит нам непростые погодные сюрпризы.