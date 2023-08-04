Водоканал подсчитал, где в Петербурге успело налить больше воды

Самыми залитыми дождем после бурной, но короткой грозы оказались Курортный и Московский районы Петербурга. За возможными подтоплениями по всему городу следят 73 дежурные бригады Водоканала.

Пятница, 4 августа, принесла Петербургу грозу и дожди разной интенсивности. Больше всего осадков выпало в Курортном районе города — 12,24 мм (с интенсивностью 11,71 мм за 20 минут), рассказали в пресс-службе Водоканала Петербурга. Следом почти на равных идут Московский и Красносельский районы, там налило 9,65 мм и 9,503 мм воды соответственно. В Красносельском дождь был чуть менее интенсивным, налив 8,78 мм за 20 минут. Также сильный дождь прошел в Калининском районе, вылив на его улицы 7,95 мм осадков за 20 минут.