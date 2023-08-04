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    Водоканал подсчитал, где в Петербурге успело налить больше воды

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    Самыми залитыми дождем после бурной, но короткой грозы оказались Курортный и Московский районы Петербурга. За возможными подтоплениями по всему городу следят 73 дежурные бригады Водоканала.

    Пятница, 4 августа, принесла Петербургу грозу и дожди разной интенсивности. Больше всего осадков выпало в Курортном районе города — 12,24 мм (с интенсивностью 11,71 мм за 20 минут), рассказали в пресс-службе Водоканала Петербурга. Следом почти на равных идут Московский и Красносельский районы, там налило 9,65 мм и 9,503 мм воды соответственно. В Красносельском дождь был чуть менее интенсивным, налив 8,78 мм за 20 минут. Также сильный дождь прошел в Калининском районе, вылив на его улицы 7,95 мм осадков за 20 минут.

    «Городская система водоотведения работает в штатном режиме и принимает дождевую воду в полном объеме», — отметили в Водоканале. По городу дежурят 73 бригады предприятия со спецтехникой, позволяющей оперативно извлечь посторонние предметы из дождевых колодцев и откачать дождевую воду в местах подтопления. Территории возле социальных объектов, остановок, станций метро и крупные перекрестки взяты на особый контроль.

    О скоплениях воды на дорогах и улицах можно сообщить по телефонам: 004 и 305-09-09.

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