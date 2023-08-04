Гремит и поливает: гроза добралась до Петербурга. Напоминаем, куда жаловаться на лужи

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Днём 4 августа туча накрыла бóльшую часть Петербурга. Судя по карте «Яндекс.Погоды», в 15:25 сухо только в самых восточных районах города.
Интенсивную грозовую деятельность в городе фиксирует и канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области».
Водоканал напоминает, что сообщить информацию о скоплении воды на улицах можно по телефонам: 004 и 305-09-09. Для предотвращения разливов во всех районах города дежурят 73 бригады Водоканала со спецтехникой для оперативного извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков, дождевых колодцев и откачки дождевой воды в местах ее скопления после ливня.
«При сверхрасчетных ливнях, с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут, канализационная система не может единовременно принять весь объем стоков — она начинает быстро наполняться, а местами переполняться. Поэтому на улицах города могут образоваться скопления воды. После окончания сверхрасчетного дождя, в течение нескольких часов, вся вода полностью уходит в систему водоотведения», — отмечают на предприятии.
ГУ МЧС по Петербургу предупреждало об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится до 19:00. Выходные ожидаются тёплыми, а в понедельник горожан ждёт сюрприз.