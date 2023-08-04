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    Приготовьтесь: в ближайшие часы в Петербурге разгуляется непогода

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    Если вы планировали прогуляться, лучше отложите эту идею. В ближайшие часы петербуржцам придется столкнуться с капризами погоды.

    Грозы и ливни ожидаются в городе в течение 1–3 часов, предупреждает 4 августа пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Зато похолодания непогода не принесет: в пятницу можно наслаждаться комфортной температурой 22–24 градуса.

    А вот выходные, как рассказывал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, обещают быть «очень интересными» — в том числе из-за тропических сюрпризов.

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