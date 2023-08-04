Приготовьтесь: в ближайшие часы в Петербурге разгуляется непогода

Если вы планировали прогуляться, лучше отложите эту идею. В ближайшие часы петербуржцам придется столкнуться с капризами погоды.



Грозы и ливни ожидаются в городе в течение 1–3 часов, предупреждает 4 августа пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Зато похолодания непогода не принесет: в пятницу можно наслаждаться комфортной температурой 22–24 градуса.



А вот выходные, как рассказывал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, обещают быть «очень интересными» — в том числе из-за тропических сюрпризов.

