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    Боевые действия

    Шойгу показали трофейную шведскую БМП

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    В конце июля российские военные захватили в бою шведскую БМП CV90. Командующий группировкой «Центр» показал машину министру обороны РФ Сергею Шойгу и перечислил ее минусы. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России

    В ведомстве рассказали, что эта БМП поступила на вооружение Швеции в 1993 году. Недавно она вышла из строя и была брошена ВСУ после поражения выстрелом из ручного гранатомета РПГ-7.

    Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказал, что в поставленной бронетехнике нет комплектов запчастей и инструментов, что не позволяет ее оперативно отремонтировать в зоне боевых действий. Также он отметил ее низкий темп стрельбы, кроме того, у поставленных ВСУ шведских бронемашин нет комплекса управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта.

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