Шойгу показали трофейную шведскую БМП

В конце июля российские военные захватили в бою шведскую БМП CV90. Командующий группировкой «Центр» показал машину министру обороны РФ Сергею Шойгу и перечислил ее минусы. Об этом в пятницу,
В ведомстве рассказали, что эта БМП поступила на вооружение Швеции в
Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказал, что в поставленной бронетехнике нет комплектов запчастей и инструментов, что не позволяет ее оперативно отремонтировать в зоне боевых действий. Также он отметил ее низкий темп стрельбы, кроме того, у поставленных ВСУ шведских бронемашин нет комплекса управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта.