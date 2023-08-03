В Екатеринбурге отец оставил 5-летнюю дочку на улице. Вскоре его нашли мертвым

Пятилетнюю девочку Соню, которая долга находилась без присмотра взрослых, нашли в Екатеринбурге. Через день тело ее отца обнаружили в кустах недалеко от места, где гуляла девочка. Об этом в четверг, 3 августа, пишет местное издание Е1.

Вчера ребенка нашли жители одного из домов на улице Баумана и передали силовикам. Оказалось, что Соня поехала вместе с отцом кататься на велосипеде. Мужчина оставил ее одну на площадке — он сказал, что скоро вернется за ней, но не вернулся.



На время поиска родителей девочку поместили в детский приют.