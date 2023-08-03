В Екатеринбурге отец оставил 5-летнюю дочку на улице. Вскоре его нашли мертвым

Пятилетнюю девочку Соню, которая долга находилась без присмотра взрослых, нашли в Екатеринбурге. Через день тело ее отца обнаружили в кустах недалеко от места, где гуляла девочка. Об этом в четверг, 3 августа, пишет местное издание Е1.
Вчера ребенка нашли жители одного из домов на улице Баумана и передали силовикам. Оказалось, что Соня поехала вместе с отцом кататься на велосипеде. Мужчина оставил ее одну на площадке — он сказал, что скоро вернется за ней, но не вернулся.
На время поиска родителей девочку поместили в детский приют.
«Она гуляла с нашими детьми, в какой-то момент мы засобирались домой. В этот момент она заревела и сказала, что она потеряла папу. Мы начали ее расспрашивать, вызвали сотрудников ПДН. Они довольно быстро приехали. Мы часов до десяти ждали, вдруг папа объявится. Но папа так и не объявился», — рассказала местная жительница, нашедшая девочку.
Тело отца на следующий день обнаружили недалеко от места, где гуляла Соня. В полиции заявили, что, по одной из отрабатываемых версий, причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами.
Мама ребенка рассказала полицейским, что работает допоздна и ничего не заподозрила, когда дома не оказалось ни мужа, ни дочери. Тревогу забила только сегодня утром.