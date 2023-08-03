Последствия ДТП с перевернувшимся грузовиком на КАД устраняли до утра

К утру 3 августа дорожники окончательно устранили последствия ДТП с грузовиком на юго-западе КАД Петербурга, произошедшего накануне днем. Когда убрали ошметки машины и груза, пришлось еще восстанавливать немаленький кусок отбойника.
За ночь на 81-м километре КАД поврежденный грузовой автомобиль с прицепом убрали с проезжей части и эвакуировали, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Чтобы поднять машину, на место вызывали кран большой грузоподъемности. Сотрудники подрядной организации убрали с дороги обломки грузовика, очистили проезжую часть при помощи вакуумной подметально-уборочной техники и восстановили 54 погонных метра поврежденного отбойника.
По состоянию на 7:30 3 августа движение транспорта по участку кольцевой, где произошла авария, полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по всем шести полосам, сообщили в дорожном управлении.
Напомним, что 2 августа в 12:50 на 81-м километре внутреннего кольца КАД, у развязки с Таллинским шоссе, у грузовика лопнуло колесо, и он врезался в разделительный отбойник. Машина пробила ограждение, частично выехав на внешнее кольцо, и перевернулась. В опрокинутый грузовик врезался легковой автомобиль, ехавший по внешнему кольцу. Пострадал водитель грузовой машины. Из-за аварии оказались заняты по две полосы в обоих направлениях, и собрался затор длиной в 4,5 километра в обе стороны. Длинная пробка там держалась до вечера.