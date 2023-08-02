Опрокинувшаяся на КАД фура создала коллапс. У Таллинского скопилась огромная пробка

Спустя шесть часов после того, как на юго-западе КАД опрокинулась фура, на кольцевой все ещё тесно. На участке добавилось ДТП и встала длинная пробка.
«Фонтанка.ру»
Как следует из данных «Яндекс.Карт» 2 августа, красным отмечен многокилометровый участок на КАД в районе пересечения с Таллинским шоссе. Затор образовался в левом ряду, где днём перевернулась фура. Кроме того, движение затрудняют ещё два ДТП.
Около часа дня грузовой автомобиль врезался в разделительный отбойник, пробил его, выехал на встречную полосу и опрокинулся. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо. Госпитализирован пострадавший.