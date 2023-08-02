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    Опрокинувшаяся на КАД фура создала коллапс. У Таллинского скопилась огромная пробка

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    Спустя шесть часов после того, как на юго-западе КАД опрокинулась фура, на кольцевой все ещё тесно. На участке добавилось ДТП и встала длинная пробка.

    «Фонтанка.ру»

    Как следует из данных «Яндекс.Карт» 2 августа, красным отмечен многокилометровый участок на КАД в районе пересечения с Таллинским шоссе. Затор образовался в левом ряду, где днём перевернулась фура. Кроме того, движение затрудняют ещё два ДТП.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Около часа дня грузовой автомобиль врезался в разделительный отбойник, пробил его, выехал на встречную полосу и опрокинулся. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо. Госпитализирован пострадавший.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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