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    Грузовик повис вверх тормашками на отбойнике КАД у Таллинского. Копится пробка

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Серьезная авария с участием большегруза затруднила движение на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга днем 2 августа. Пробки растут в обоих направлениях. Есть пострадавший.

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    Около 12:50 на 81-м километре внутреннего кольца КАД грузовой автомобиль врезался в разделительный отбойник, пробил его, частично выехал на встречку и опрокинулся, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным, у машины лопнуло колесо.

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    В результате ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают сотрудники МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации и скорая. На кадрах с места аварии видно, как медики везут пострадавшего, а дорожники сметают с проезжей части осколки.

    Из-за ДТП оказались заняты вторая и третья полосы внутреннего и внешнего кольца КАД. По данным «Яндекс.Пробок», заторы в обоих направлениях тянутся примерно на 3 километра.

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