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    Суд решил, кто будет возвращать миллионы коммерсанту, столкнувшемуся с «чеченской крышей» Слепого в Петербурге

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    Задержанного по делу Рашида Слепого в Петербурге признали виновным в мошенничестве и возложили на него финансовое бремя более чем в 20 миллионов рублей. Возвращать предстоит из колонии и пока в одиночестве.

    О приговоре Дмитрию Овсиевичу 2 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ему вменили пять эпизодов особо крупного мошенничества. Фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение.

    Согласно материалам дела, Овсиевич входил в ОПГ, которая похищала деньги под предлогом поставки строительной техники и запчастей. Группировка появилась не позднее 2018 года, дело её вдохновителя выделено в отдельное производство.

    Роль Овсиевича, как установил суд, сводилась к размещению объявлений о продаже, поиску потенциальных покупателей и общению с ними. Так, четыре фирмы и предприниматель заплатили за установку горизонтально направленного бурения, бульдозеры с запчастями, экскаваторы-погрузчики и дробильный комплекс, а взамен не получили ничего, кроме головной боли.

    Выяснилось, что деньги они переводили на счета компаний, которые занимались обналом. Одна из них — ООО «Транспорт Консалтинг». Весной 2020 года фирма уральского бизнесмена заключила с ней договор на поставку дробильного комплекса из Европы. Приехавший в Петербург в поисках техники или отданных за неё 11,4 млн рублей директор узнал, что у компании есть надёжная крыша, и познакомился с Рашидом Сербиевым. На рынке теневого силового предпринимательства Петербурга он известен как Рашид Слепой.

    В январе прошлого года он и ещё шестеро, в том числе Овсиевич, были задержаны. Полиция показала, как сносила «чеченскую крышу». Изначально Сербиева подозревали в мошенничестве, жертвой которого стал заезжий бизнесмен, но под арест он отправился по статье о присвоении. В ноябре 2022 года его признали виновным и назначили условный срок.

    Разбирательство по делу тех, кому предъявили хищение, продолжается. Заключивший досудебное соглашение Овсиевич получил 2,5 года в колонии общего режима. Кроме того, Пушкинский районный суд взыскал с него 11,4 млн рублей в пользу уральской фирмы, остальным потерпевшим фигурант должен ещё порядка 10 млн.

    Подробнее о деле читайте в материале «Я — Рашид Слепой, забудь про свои деньги». Как в Петербурге до сих пор работает "чеченская крыша"».

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    Комментарии 8

    Гость02 Авг 2023 в 15:02
    МВД не в курсе ?
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