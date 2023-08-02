Суд решил, кто будет возвращать миллионы коммерсанту, столкнувшемуся с «чеченской крышей» Слепого в Петербурге

Задержанного по делу Рашида Слепого в Петербурге признали виновным в мошенничестве и возложили на него финансовое бремя более чем в 20 миллионов рублей. Возвращать предстоит из колонии и пока в одиночестве.
О приговоре Дмитрию Овсиевичу 2 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ему вменили пять эпизодов особо крупного мошенничества. Фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение.
Согласно материалам дела, Овсиевич входил в ОПГ, которая похищала деньги под предлогом поставки строительной техники и запчастей. Группировка появилась не позднее 2018 года, дело её вдохновителя выделено в отдельное производство.
Роль Овсиевича, как установил суд, сводилась к размещению объявлений о продаже, поиску потенциальных покупателей и общению с ними. Так, четыре фирмы и предприниматель заплатили за установку горизонтально направленного бурения, бульдозеры с запчастями, экскаваторы-погрузчики и дробильный комплекс, а взамен не получили ничего, кроме головной боли.
Выяснилось, что деньги они переводили на счета компаний, которые занимались обналом. Одна из них — ООО «Транспорт Консалтинг». Весной 2020 года фирма уральского бизнесмена заключила с ней договор на поставку дробильного комплекса из Европы. Приехавший в Петербург в поисках техники или отданных за неё
В январе прошлого года он и ещё шестеро, в том числе Овсиевич, были задержаны. Полиция показала, как сносила «чеченскую крышу». Изначально Сербиева подозревали в мошенничестве, жертвой которого стал заезжий бизнесмен, но под арест он отправился по статье о присвоении. В ноябре 2022 года его признали виновным и назначили условный срок.
Разбирательство по делу тех, кому предъявили хищение, продолжается. Заключивший досудебное соглашение Овсиевич получил
Подробнее о деле читайте в материале «Я — Рашид Слепой, забудь про свои деньги». Как в Петербурге до сих пор работает "чеченская крыша"».