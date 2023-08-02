Суд решил, кто будет возвращать миллионы коммерсанту, столкнувшемуся с «чеченской крышей» Слепого в Петербурге

Задержанного по делу Рашида Слепого в Петербурге признали виновным в мошенничестве и возложили на него финансовое бремя более чем в 20 миллионов рублей. Возвращать предстоит из колонии и пока в одиночестве.



О приговоре Дмитрию Овсиевичу 2 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ему вменили пять эпизодов особо крупного мошенничества. Фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение.



Согласно материалам дела, Овсиевич входил в ОПГ, которая похищала деньги под предлогом поставки строительной техники и запчастей. Группировка появилась не позднее 2018 года, дело её вдохновителя выделено в отдельное производство.

