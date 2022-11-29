В Петербурге суд огласил приговор в отношении Рашида Слепого и Ко

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Рашида Сербиева, известного как Рашид Слепой, Александра Сидорова и Евгения Петяева. Все признаны виновными в присвоении чужих денег. Как сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, реальный срок получил только Сидоров.



По материалам дела, Сербиев и Сидоров оказывали покровительство Петяеву, занимавшемуся обналом и выводом денег за пределы страны. В мае 2020 года Петяев предоставил некоему бизнесмену реквизиты подконтрольного ООО «Транспорт консалтинг», куда были переведены 11 400 000 рублей от «Виа Профит». Эти деньги были обналичены и возвращены коммерсанту. Через месяц к Петяеву обратился директор «Виа Профит» и начал интересоваться, где строительная техника, за которую он перевел более 11 млн. Петяев попросил Сербиева и Сидорова разобраться с неприятной проблемой. В ходе беседы выяснилось, что деньги были похищены участниками организованной группы, а Петяева подставили. Сербиев решил мстить.

