Суд в Петербурге отправил Рашида Слепого из СИЗО под домашний арест

Следователь указывал, что Сербиева обвиняют в тяжком преступлении в составе организованной группы, в которой он активно участвует. Кроме того, отмечал он, по оперативным данным, Сербиев не работает, а по словам свидетелей — якобы является криминальным авторитетом, который покровительствует предпринимателям и людям, занимающимся незаконными делами. Якобы от этого он и получает доход.

Октябрьский райсуд Петербурга изменил Рашиду Сербиеву, более известному как Рашид Слепой, меру пресечения на домашний арест. Следствие ходатайствовало о продлении заключения под стражу, сообщает 17 марта объединенная пресс-служба городских судов.

Сербиев и защитники возражали — он признал вину, возместил ущерб в размере почти 6 миллионов рублей, а еще нуждается в уходе из-за проблем со зрением. Суд отказал следствию и отправил Сербиева под домашний арест до 20 мая.



«Фонтанка» писала, что Сербиева арестовали по делу о растрате — по статье о мошенничестве следователь отказался от ходатайства в его отношении, а также Никиты Семенова и Беслана Сайдулаева, проходивших по делу.



По версии следствия, неустановленные лица, действуя от имени компании ООО «Транспорт Консалтинг», заключили договор купли-продажи с ООО «ВиА Профит», которая рассчитывала приобрести дробильный комплекс стоимостью 12 миллионов 300 тысяч рублей. Злоумышленникам якобы перевели 11,4 млн рублей, они распорядились средствами по своему усмотрению. А компания вместо товара получила только угрозы.



Фигурантов дела задержали 17 января. Подробнее об этом читайте в нашем материале и на 47news.

