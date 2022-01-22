Рашида Слепого арестовали в Петербурге по делу о растрате. Мошенничества следователь не углядел

По статье о мошенничестве следователь отказался от ходатайства в отношении Сербиева, а также Никиты Семенова и Беслана Сайдулаева, проходивших по делу. В отношении последних мера пресечения избираться не будет. Сербиеву же теперь вменяют ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Подозреваемый и его защитники возражали, ссылаясь на то, что мужчина является инвалидом 1 группы по зрению и не может находиться под стражей, просили избрать домашний арест.

