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Рашида Слепого арестовали в Петербурге по делу о растрате. Мошенничества следователь не углядел

В Петербурге по делу о растрате арестовали Рашида Сербиева, более известного как Рашид Слепой. Он останется под стражей до 20 марта, сообщает 22 января объединенная пресс-служба городских судов.

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Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
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По статье о мошенничестве следователь отказался от ходатайства в отношении Сербиева, а также Никиты Семенова и Беслана Сайдулаева, проходивших по делу. В отношении последних мера пресечения избираться не будет. Сербиеву же теперь вменяют ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Подозреваемый и его защитники возражали, ссылаясь на то, что мужчина является инвалидом 1 группы по зрению и не может находиться под стражей, просили избрать домашний арест.

Ранее «Фонтанка» писала, что под стражу заключили фигурантов дела о мошенничестве — Дмитрия Овсиевича и эквадорца Алексея Кодолова Сельваоса. Пока неизвестно, как на них отразится то, что Сербиева следователь по этой статье больше арестовывать не просит.

По версии следствия, неустановленные лица, действуя от имени компании ООО «Транспорт Консалтинг», заключили договор купли-продажи с ООО «ВиА Профит», которая рассчитывала приобрести дробильный комплекс стоимостью 12 миллионов 300 тысяч рублей. Злоумышленникам якобы перевели 11,4 млн рублей, они распорядились средствами по своему усмотрению. А компания вместо товара получила только угрозы.

Фигурантов дела задержали 17 января. Подробнее об этом читайте в нашем материале и на 47news.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

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