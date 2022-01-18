Оказывается, в Петербурге всё ещё работает институт «крыш». Задержан Рашид Слепой и шестеро его коллег

По информации «Фонтанки», к вечеру 17 января полицейское следствие Адмиралтейского района задержало до решения суда семерых, можно сказать, петербуржцев. Всем вменили мошенничество на 11,5 млн рублей. Среди них люди разные. Есть, например, взрослая женщина — генеральный директор компании «Транспорт Консалтинг», имеется пара ранее засиженных за букет от убийства до того же мошенничества, попался и мужчина из чеченского Урус-Мартана. Всё же главный ньюсмейкер, конечно, другой человек. Среди людей, кто не падает в обморок от словосочетания «организованная преступность», его давно знают как Рашида Слепого.

По паспорту же он 51-летний Рашид Сербиев из славного города Грозный. В Питере уже лет 20. Когда-то начинал двигаться с более чем известным у нас Костей Могилой, кого в 2003 году настигли пули в Москве. Рашид своего рода знамя для стремящихся к неформальной жизни города. Если он приезжает на встречи, то на двух черных «Мерседесах G-500». Если говорит, то его принято не перебивать.

По данным «Фонтанки», внешне уголовное дело традиционно: бизнесмен из Екатеринбурга заплатил петербургской компании 11,5 миллиона рублей за строительную технику из Европы, но ничего взамен не получил. Вернее, ничего, кроме головных болей, бесполезных переговоров и пустых встреч. Хотя одна личная беседа оказалась предельно продуктивной и конкретной. За нее, собственно, и уцепились оперативники, так как распознали крепкий почерк Рашида Слепого.

А вот как в наше время можно выдернуть предпринимателя на стрелку в ресторан, где его встретят «кунаки джигита» и каким образом заезжий бизнесмен с Урала узнал, что в Петербурге еще работает услуга «крыша», читайте в подробном материале на 47news.