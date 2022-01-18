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Оказывается, в Петербурге всё ещё работает институт «крыш». Задержан Рашид Слепой и шестеро его коллег

Уголовный розыск побеспокоил крупного игрока на рынке теневого силового предпринимательства города. Вместе с группой поддержки ему предъявили серьезное мошенничество, хотя жанр, в котором его обвиняют, до сегодняшнего дня считался уже неактуальным.

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По информации «Фонтанки», к вечеру 17 января полицейское следствие Адмиралтейского района задержало до решения суда семерых, можно сказать, петербуржцев. Всем вменили мошенничество на 11,5 млн рублей. Среди них люди разные. Есть, например, взрослая женщина — генеральный директор компании «Транспорт Консалтинг», имеется пара ранее засиженных за букет от убийства до того же мошенничества, попался и мужчина из чеченского Урус-Мартана. Всё же главный ньюсмейкер, конечно, другой человек. Среди людей, кто не падает в обморок от словосочетания «организованная преступность», его давно знают как Рашида Слепого.

По паспорту же он 51-летний Рашид Сербиев из славного города Грозный. В Питере уже лет 20. Когда-то начинал двигаться с более чем известным у нас Костей Могилой, кого в 2003 году настигли пули в Москве. Рашид своего рода знамя для стремящихся к неформальной жизни города. Если он приезжает на встречи, то на двух черных «Мерседесах G-500». Если говорит, то его принято не перебивать.

По данным «Фонтанки», внешне уголовное дело традиционно: бизнесмен из Екатеринбурга заплатил петербургской компании 11,5 миллиона рублей за строительную технику из Европы, но ничего взамен не получил. Вернее, ничего, кроме головных болей, бесполезных переговоров и пустых встреч. Хотя одна личная беседа оказалась предельно продуктивной и конкретной. За нее, собственно, и уцепились оперативники, так как распознали крепкий почерк Рашида Слепого.

А вот как в наше время можно выдернуть предпринимателя на стрелку в ресторан, где его встретят «кунаки джигита» и каким образом заезжий бизнесмен с Урала узнал, что в Петербурге еще работает услуга «крыша», читайте в подробном материале на 47news.

Особенно вам понравятся уверенные слова того же Рашида, мол, «забудь ты про деньги, тебя просто кинули».

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Комментарии (11)

Nautis
Да-да-да. А потом эта борзота заедет на кичу и начнёт там устанавливать свои порядки. Вертухаи, разумеется, засунут черенок от швабры туда, где ему самое место, а диванные правозащитники начнут вопить о пытках… Давайте может сразу пожалеем: понять, простить и отпустить
Cashmare
академик про своих земляков не хочет ничего в своих инстатвиттерах сказать?
houspi
Ф. примите в штат учителя русского языка!
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