Суд в Петербурге заключил под стражу предполагаемого коллегу Рашида Слепого

Суд в Петербурге заключил под стражу одного из фигурантов дела о мошенничестве на 11,4 миллиона рублей — Дмитрия Овсиевича, который проходит в качестве предполагаемого сообщника в деле Рашида Сербиева, более известного как Рашид Слепой. Мужчина будет находиться в СИЗО вплоть до 16 марта, гласит сообщение пресс-службы судов города, опубликованное 21 января.



По версии следствия, неустановленные лица, действуя от имени компании ООО «Транспорт Консалтинг», заключили договор купли-продажи с ООО «ВиА Профит», которая рассчитывала приобрести дробильный комплекс стоимостью 12 миллионов 300 тысяч рублей. Злоумышленникам перевели 11,4 млн рублей, они распорядились средствами по своему усмотрению. А компания вместо товара получила только угрозы

