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Суд в Петербурге заключил под стражу предполагаемого коллегу Рашида Слепого

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Суд в Петербурге заключил под стражу одного из фигурантов дела о мошенничестве на 11,4 миллиона рублей — Дмитрия Овсиевича, который проходит в качестве предполагаемого сообщника в деле Рашида Сербиева, более известного как Рашид Слепой. Мужчина будет находиться в СИЗО вплоть до 16 марта, гласит сообщение пресс-службы судов города, опубликованное 21 января.

По версии следствия, неустановленные лица, действуя от имени компании ООО «Транспорт Консалтинг», заключили договор купли-продажи с ООО «ВиА Профит», которая рассчитывала приобрести дробильный комплекс стоимостью 12 миллионов 300 тысяч рублей. Злоумышленникам перевели 11,4 млн рублей, они распорядились средствами по своему усмотрению. А компания вместо товара получила только угрозы

Ранее, 19 января, «Фонтанка» писала, что Октябрьский райсуд Петербурга на 72 часа продлил задержание двум предполагаемым сообщникам Рашида Слепого — россиянину Никите Семенову и гражданину Эквадора Алексею Кодолова Севальосу. За день до этого их задержали вместе с самим Сербиевым и еще четырьмя людьми. Подробнее читайте в нашем материале и на 47news.

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Комментарии (1)

Avs7153
Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!
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