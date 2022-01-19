По делу Рашида Слепого задержан эквадорец. Суд не спешит его арестовывать

Октябрьский райсуд Петербурга на 72 часа продлил задержание двоим предполагаемым сообщникам Рашида Сербиева, больше известного в среде «неформального Петербурга» как Рашид Слепой. Россиянин Никита Семенов и уроженец РФ, гражданин Эквадора Алексей Кодолова Севальос проходят подозреваемыми по делу о крупном мошенничестве.



Как сообщает 19 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, судебное заседание в отношении одного было отложено по ходатайству следователя, а в отношении другого — по ходатайству защитника. По версии полиции, задержанные связаны с действиями Сербиева и его группы, которые оставили без 11,4 млн рублей предпринимателя из Екатеринбурга. Якобы бизнесмен заплатил петербургской компании такую сумму за строительную технику из Европы, но взамен не получил ничего, кроме угроз.

