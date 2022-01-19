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По делу Рашида Слепого задержан эквадорец. Суд не спешит его арестовывать

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Октябрьский райсуд Петербурга на 72 часа продлил задержание двоим предполагаемым сообщникам Рашида Сербиева, больше известного в среде «неформального Петербурга» как Рашид Слепой. Россиянин Никита Семенов и уроженец РФ, гражданин Эквадора Алексей Кодолова Севальос проходят подозреваемыми по делу о крупном мошенничестве.

Как сообщает 19 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, судебное заседание в отношении одного было отложено по ходатайству следователя, а в отношении другого — по ходатайству защитника. По версии полиции, задержанные связаны с действиями Сербиева и его группы, которые оставили без 11,4 млн рублей предпринимателя из Екатеринбурга. Якобы бизнесмен заплатил петербургской компании такую сумму за строительную технику из Европы, но взамен не получил ничего, кроме угроз.

Накануне «Фонтанка» писала о задержании в Петербурге Рашида Сербиева и его шестерых предполагаемых коллег. Подробнее о значении уроженца Грозного для теневого мира Петербурга читайте на 47news.

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