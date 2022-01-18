Мопс лает — СОБР идёт. Полиция показала, как сносили «чеченскую крышу» Рашида Слепого

По одному из адресов группу задержания встретил белоснежный алабай. Гавкнув для солидности, он продолжил молча следить за тем, как выламывают дверь кувалдой. В другом доме мопс вертелся под ногами у спецназа и поднял лай, как раз когда хозяева услышали: «На пол ложимся, полиция!»

Подозреваемых в особо крупном мошенничестве оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР Росгвардии будили в городских квартирах и домах в Ленинградской области ранним утром понедельника.

Семь человек задержаны без сопротивления. В том числе предполагаемый организатор схемы 51-летний Рашид, о стиле работы которого писала «Фонтанка». Его привезли в Адмиралтейское УМВД из дома в деревне Новополье. В соседнем доме взяли предполагаемого подельника — 47-летнего Беслана. По версии полиции, в группу также входят 68-летняя номинальный директор фирмы — участника мошеннического договора, её 39-летний сын и трое мужчин: 53-летний петербуржец и двое жителей Ленинградской области 43 и 54 лет.

Подозреваемым вменяют мошенничество с техникой стоимостью 12,3 млн рублей. Согласно материалам дела, весной 2020 года бизнесмен из Екатеринбурга заключил с петербургской фирмой договор на поставку мобильного дробильного комплекса METSO, заплатил 11,4 млн рублей и не получил товар, несмотря на звонки и встречи с поставщиком.



«Вторая встреча состоялась в сентябре 2020 года, в одном из кафе Петербурга. И здесь приезжему коммерсанту напрямую объяснили, что он стал жертвой мошенничества, что обращаться куда-либо за помощью бесполезно, так как у петербургской фирмы солидная «крыша» в лице авторитетного представителя криминального мира 51-летнего Рашида», — рассказали в главке.



Ближайшие двое суток подозреваемые проведут в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают другие эпизоды силовой предпринимательской деятельности.

