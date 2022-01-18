FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Кому жаловаться на гололёдКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Мопс лает — СОБР идёт. Полиция показала, как сносили «чеченскую крышу» Рашида Слепого

Полиция показала, как силовики зашли к адепту теневого силового предпринимательства и его группе поддержки. Видео 18 января публикует ГУ МВД по Петербургу и области.

18
Печать

Подозреваемых в особо крупном мошенничестве оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР Росгвардии будили в городских квартирах и домах в Ленинградской области ранним утром понедельника.

По одному из адресов группу задержания встретил белоснежный алабай. Гавкнув для солидности, он продолжил молча следить за тем, как выламывают дверь кувалдой. В другом доме мопс вертелся под ногами у спецназа и поднял лай, как раз когда хозяева услышали: «На пол ложимся, полиция!»

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Семь человек задержаны без сопротивления. В том числе предполагаемый организатор схемы 51-летний Рашид, о стиле работы которого писала «Фонтанка». Его привезли в Адмиралтейское УМВД из дома в деревне Новополье. В соседнем доме взяли предполагаемого подельника — 47-летнего Беслана. По версии полиции, в группу также входят 68-летняя номинальный директор фирмы — участника мошеннического договора, её 39-летний сын и трое мужчин: 53-летний петербуржец и двое жителей Ленинградской области 43 и 54 лет.

Подозреваемым вменяют мошенничество с техникой стоимостью 12,3 млн рублей. Согласно материалам дела, весной 2020 года бизнесмен из Екатеринбурга заключил с петербургской фирмой договор на поставку мобильного дробильного комплекса METSO, заплатил 11,4 млн рублей и не получил товар, несмотря на звонки и встречи с поставщиком.

«Вторая встреча состоялась в сентябре 2020 года, в одном из кафе Петербурга. И здесь приезжему коммерсанту напрямую объяснили, что он стал жертвой мошенничества, что обращаться куда-либо за помощью бесполезно, так как у петербургской фирмы солидная «крыша» в лице авторитетного представителя криминального мира 51-летнего Рашида», — рассказали в главке.

Ближайшие двое суток подозреваемые проведут в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают другие эпизоды силовой предпринимательской деятельности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

blackwoodspb
Коммерса использовали красиво. Но потом к нему вряд ли кто-то придёт на помощь, когда друзья рашида его возможно будут щемить. Увы нынешние силовики быстро все забывают, и потом спросить будет не с кого.
Василий?!=092
1) Кинутого бизнесмена использовали, чтобы лишь добавить эпизод в возбуждении уголовного дела.... 2) Денег он своих не вернет 3) Уровень мошенничества в России зашкаливает потому что это главная скрепа выборов во все ветви власти - где идет тотальная фальсификация и подделка при полном бездействии полиции. Полиция бы и рада арестовать жуликов - но руководит процессом служба повыше. Это и является основной причиной уровня мошенничества - полиция этих дел очень боится, и всегда предлагает потерпевшим обращаться в суд. Ибо, финансовые экспертизы, разработка мошенников, ловля на "живца" отнимает уйму времени и бюджетных средств - а мошенники могут обладать крышей покруче чем ментовская. Дело рассыпается, следователя сажают за превышение....и тд и тп.
Алик-1
Еще в начале 2000-х бывший бандит, к тому времени при строгом костюме и галстуке, поучал меня - "Тебе надо тереться с отморозками? Вызови СОБР и все дела".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний