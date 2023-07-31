    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    0 м/с, штиль

    755мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.98eur99.96

    Силуанов назвал главную причину ослабления рубля

    926
    11 комментариев

    Ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом: притоком и оттоком валюты в страну и из нее. Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

    Он связал ослабление курса рубля с притоками и оттоками валюты в страну, а также с летними отпусками россиян. «Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — рассказал он.

    Еще глава ведомства раскритиковал слова экспертов, которые связывают ситуацию на валютном рынке с продажей иностранцами российского бизнеса и выводом валюты за рубеж. Он напомнил, что ЦБ и Минфин договорились, что объемы от вывода валюты от продажи бизнеса не могут превышать миллиард долларов в месяц.

    «Это совсем не критично для валютного рынка», — добавил Силуанов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Антон СилуановКурс рубля
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close