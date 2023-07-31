Силуанов назвал главную причину ослабления рубля

Ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом: притоком и оттоком валюты в страну и из нее. Об этом в понедельник, 31 июля , рассказал министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

Он связал ослабление курса рубля с притоками и оттоками валюты в страну, а также с летними отпусками россиян. «Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — рассказал он.

Еще глава ведомства раскритиковал слова экспертов, которые связывают ситуацию на валютном рынке с продажей иностранцами российского бизнеса и выводом валюты за рубеж. Он напомнил, что ЦБ и Минфин договорились, что объемы от вывода валюты от продажи бизнеса не могут превышать миллиард долларов в месяц.

