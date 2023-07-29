Путин ответил на вопрос о поездке в Турцию в августе

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы о поездке в Турцию в августе и о газовом хабе в субботу, 29 июля, после саммита Россия — Африка.
По словам президента, тема газового хаба остается в повестке — речь идет о создании электронной торговой площадки. «Мы не собираемся газ хранить там в больших количествах», — сказал Путин.
Президент РФ добавил, что была договоренность о телефонном разговоре с главой Турции Эрдоган. Однако обоим лидерам не подошло время. Путин утончил, что договорился о разговоре с президентом Турции в предстоящую среду.
Также Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о поездке в Турцию. По его словам, договоренность о встрече с турецким лидером есть. «Или я поеду, или он приедет», — ответил глава государства (цитата по РБК).