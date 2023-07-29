Парадный строй кораблей и гости из Африки. Что перекроют в Петербурге и Кронштадте ко Дню ВМФ

В воскресенье, 30 июля, в России будут отмечать День Военно-морского флота, а в Петербурге пройдет приуроченный к нему главный военно-морской парад. Для водителей это означает перекрытия и ограничения движения, часть из которых начнет действовать уже 29 июля. Рассказываем об известных ограничениях, на парад приглашены некоторые лидеры африканских стран.

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Мосты С 10:30 до 12:15 30 июля для проведения главного военно-морского парада разведут четыре моста: Благовещенский,

Дворцовый,

Троицкий,

Литейный. Перекрытия Начиная с шести часов вечера 29 июля и до конца 30 июля в центре Петербурга и на Петроградской стороне будут поэтапно перекрывать несколько десятков улиц, включая главный проспекты и набережные.

Помимо этого, в связи с проведением телевизионной трансляции главного военно-морского парада и концертной программы ко Дню ВМФ с 0:00 до 23:59 30 июля закроют проезд по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади. До 1:00 1 августа также перекрыты Адмиралтейский проезд, Галерная улица от дома 5 до Сенатской площади, Черноморский переулок вдоль дома 12–14 и Таможенный переулок, а до 6:00 4 августа — Адмиралтейская набережная.

Ограничения Для трансляции парада и проведения концерта до 1:00 1 августа сужена проезжая часть Университетской набережной напротив дома 5 и Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 36. Аналогичное ограничение действует на участке Английской набережной от дома 2 до дома 6, но до 6:00 4 августа. ЗСД С 7:00 до 14:00 30 июля проезд по участку ЗСД от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно будет бесплатным. При оплате наличными или банковской картой не будут взимать плату на въездах на ЗСД с Богатырского и набережной Екатерингофки и съездах на Богатырский с Планерной улицей и набережную Екатерингофки. С пользователей транспондера не будут взимать плату за участки от Богатырского проспекта до съездов на набережную Макарова или набережную Екатерингофки, от набережной Макарова до Богатырского проспекта или набережной Екатерингофки и от набережной Екатерингофки до набережной Макарова или Богатырского проспекта.

КАД С 7:00 до 17:00 30 июля будет полностью перекрыто движение по КАД от развязки с дорогой к ММПК «Бронка» до развязки с Приморским шоссе. В Кронштадт будут пропускать только общественный транспорт, машины экстренных служб, аккредитованный транспорт и местных жителей, у которых есть специальный пропуск для Дня ВМФ. Оформить его можно в МФЦ Кронштадтского района на улице Зосимова, 46, до 29 июля включительно. Как это сделать, читайте здесь.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Поделиться Поделиться





Кронштадт С 6:00 до 23:59 30 июля в Кронштадте перекроют движение на следующих участках:

Коммунистической улице от Петровской улицы до Макаровской улицы и от Советского моста до Манежного переулка;

Манежном переулке;

Макаровской улице;

проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы;

улице Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы;

Красной улице от Петровской улицы до Макаровской улицы.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Парковка На ряде улиц введут или уже ввели запрет на остановку транспорта: с 0:00 до 23:59 30 июля — на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка;

с 0:00 29 июля до 1:00 1 августа — в Черноморском переулке;

с 19 июля до 1:00 1 августа — в Таможенном переулке;

до 6:00 4 августа — на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до дома 36, Университетской набережной напротив дома 5;

до 23:59 7 августа — в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

В Кронштадте с 0:00 до 23:59 30 июля запретят парковаться на улице Карла Маркса от Макаровской улицы до Флотской улицы, проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы и Коммунистической улице от Манежного переулка до Советского моста. Общественный транспорт

В Петербурге с 18:00 29 июля до 7:00 30 июля изменят трассы семь автобусных маршрутов ( № 2 , 6, 7, 10, 24, 47 и 191) и пять троллейбусных ( № 1 , 7, 10, 11 и 17). А с 7:00 до 14:00 30 июля по измененным маршрутом пустят автобусы № 2 , 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262, троллейбусы № 1 , 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамваи № 3 и № 6 . Подробные обновленные трассы общественного транспорта можно узнать на сайте «Организатора перевозок». В Кронштадте с 6:00 до 24:00 30 июля изменят маршруты автобусов № 1Кр и № 3Кр . Автобусы № 101 , 101Э, 207, 215, 2Л, 175 и 406 будут по-прежнему ездить по дамбе, даже когда ее перекроют.

Помимо этого, 30 июля усилят движение на автобусных маршрутах № 101Э из Кронштадта до метро «Старая Деревня» и № 175 из Ломоносова в Кронштадт. На первый выпустят 23 автобуса, сократив интервал до 4–11 минут. На втором будут работать 8 автобусов, а интервал между ними составит 10–48 минут.