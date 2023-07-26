Отныне и до воскресенья. В Петербурге начинается саммит Россия — Африка

Участники и гости российско-африканского саммита уже прибыли в Петербург, местные жители второй день наблюдают в центре города туристические группы с Черного континента. Помимо деловой программы, для них заготовлена культурно-развлекательная, которая предусматривает в том числе осмотр достопримечательностей, посещение музеев с тематическими выставками, показ африканских кинофильмов.
Ключевое событие состоится 28 июля. На пленарном заседании саммита «За мир, безопасность и развитие» российский президент Владимир Путин выступит с объемным заявлением. Его будут слушать 17 глав африканских государств, 5 вице-премьеров, 4 главы правительства и 1 глава парламента. Всего участие в форуме подтвердили 49 из 54 официально признанных стран континента.
26 июля запланирована встреча Владимира Путина и лидеров Эфиопии и Египта в Константиновском дворце. 27 июля в «Экспоцентре» пройдет Экономический и гуманитарный форум. А в воскресенье, 30 июля, африканские делегации приглашены на военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России.
В Петербурге усилены меры безопасности, руководителям городских предприятий и организаций рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Более 20 медицинских учреждений из-за саммита переведены в режим круглосуточной готовности.
Профильный комитет Смольного опубликовал список дорожно-транспортных магистралей, на которых введены ограничения, однако также есть понимание, что будут перекрывать улицы и внезапно — чтобы пропустить кортежи. Известно, что участки ЗСД и КАД закроют для грузовиков, на части улиц ограничат парковку, кроме того, из-за подготовки к параду ВМФ закрыты для движения прилегающие к Сенатской площади улицы и набережные.
Список известных ограничений из-за саммита Россия — Африка можно увидеть здесь.