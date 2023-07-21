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    В МФЦ начали оформлять пропуска в Кронштадт, дороги к которому закроют на день ВМФ

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    В день проведения Главного военно-морского парада, 30 июля, на 10 часов будет закрыт въезд в Кронштадт. Местных жителей будут пускать по пропускам. С сегодняшнего дня их можно оформить в МФЦ.

    Жители Кронштадта с 21 по 29 июля включительно могут оформить специальный пропуск для Дня ВМФ в МФЦ Кронштадтского района на улице Зосимова, 46, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Сделать это можно, в том числе, без предварительной записи. МФЦ работает каждый день без обеда с 9:30 до 21:00, а выдавать талоны электронной очереди заканчивают за час до закрытия.

    Пропуск могут получить те, кто проживают или имеют временную или постоянную прописку на территории Кронштадтского района, а также собственники жилых помещений на этой территории. При оформлении это нужно подтверждать соответствующими документами. На каждое транспортное средство надо подавать отдельное заявление.

    Для оформления пропуска необходимо иметь с собой:

    • паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности;
    • документы о проживании или владении жилым помещением на территории Кронштадтского района:
    • свидетельство о регистрации транспортного средства;
    • действующий полис ОСАГО либо его бумажная копия;
    • согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (например, владельца машины, если за пропуском обращается не он);

    Документ можно оформить и по доверенности. Выдается пропуск в день обращения.

    Напомним, 30 июля въезд в Кронштадт будет закрыт с 7:00 до 17:00. Пропускать будут только экстренные службы, общественный транспорт, аккредитованные машины и транспорт местных жителей, если имеется соответствующий пропуск.

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    Комментарии 1

    Slava_Rossii221 Июл 2023 в 11:48
    Возврат в СССР с его запретами?
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