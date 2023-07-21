В МФЦ начали оформлять пропуска в Кронштадт, дороги к которому закроют на день ВМФ

В день проведения Главного военно-морского парада, 30 июля, на 10 часов будет закрыт въезд в Кронштадт. Местных жителей будут пускать по пропускам. С сегодняшнего дня их можно оформить в МФЦ.



Жители Кронштадта с 21 по 29 июля включительно могут оформить специальный пропуск для Дня ВМФ в МФЦ Кронштадтского района на улице Зосимова, 46, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Сделать это можно, в том числе, без предварительной записи. МФЦ работает каждый день без обеда с 9:30 до 21:00, а выдавать талоны электронной очереди заканчивают за час до закрытия.