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    Часть ЗСД станет бесплатной на время репетиции и проведения военно-морского парада

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    1 комментарий

    В часы проведения дневной репетиции и самого Главного военно-морского парада в Петербурге, 23 и 30 июля, Центральный участок Западного скоростного диаметра станет бесплатным для водителей. Платить не придется за проезд между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом.

    Для подготовки и проведения парада в Петербурге одновременно разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Чтобы оптимизировать транспортную обстановку в центре, с 9:00 до 14:00 23 июля и с 7:00 до 14:00 30 июля будет организован бесплатный проезд по ЗСД на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно, сообщает 21 июля пресс-служба «Магистрали северной столицы».

    При оплате проезда наличными или банковской картой не будут взимать плату на въездах на ЗСД с Богатырского и набережной Екатерингофки и съездах на Богатырский и Планерную улицу и набережную Екатерингофки. С пользователей транспондера не будет взиматься плата за проезд по следующим маршрутам:

    • заезд с Богатырского проспекта — съезд на набережную Макарова;
    • заезд с Богатырского проспекта — съезд на набережную Екатерингофки;
    • заезд с набережной Макарова — съезд на Богатырский проспект;
    • заезд с набережной Макарова — съезд на набережную Екатерингофки;
    • заезд с набережной Екатерингофки — съезд на набережную Макарова;
    • заезд с набережной Екатерингофки — съезд на Богатырский проспект.

    Прочие поездки в обоих направлениях будут тарифицировать, как обычно. В компании также предупреждают, что из-за перекрытий в центре ожидается, что нагрузка на ЗСД в это время сильно вырастет. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

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    ПетербургЗСДВоенно-морской парад
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    Комментарии 1

    27939805721 Июл 2023 в 17:17
    И эту бесплатную часть, перекроют из-за африканских гостей . ))
    +0−0
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