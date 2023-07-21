Часть ЗСД станет бесплатной на время репетиции и проведения военно-морского парада

В часы проведения дневной репетиции и самого Главного военно-морского парада в Петербурге, 23 и 30 июля , Центральный участок Западного скоростного диаметра станет бесплатным для водителей. Платить не придется за проезд между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом.



Для подготовки и проведения парада в Петербурге одновременно разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Чтобы оптимизировать транспортную обстановку в центре, с 9:00 до 14:00 23 июля и с 7:00 до 14:00 30 июля будет организован бесплатный проезд по ЗСД на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно, сообщает 21 июля пресс-служба «Магистрали северной столицы».