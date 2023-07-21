Часть ЗСД станет бесплатной на время репетиции и проведения военно-морского парада

В часы проведения дневной репетиции и самого Главного военно-морского парада в Петербурге, 23 и
Для подготовки и проведения парада в Петербурге одновременно разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Чтобы оптимизировать транспортную обстановку в центре, с 9:00 до 14:00
При оплате проезда наличными или банковской картой не будут взимать плату на въездах на ЗСД с Богатырского и набережной Екатерингофки и съездах на Богатырский и Планерную улицу и набережную Екатерингофки. С пользователей транспондера не будет взиматься плата за проезд по следующим маршрутам:
- заезд с Богатырского проспекта — съезд на набережную Макарова;
- заезд с Богатырского проспекта — съезд на набережную Екатерингофки;
- заезд с набережной Макарова — съезд на Богатырский проспект;
- заезд с набережной Макарова — съезд на набережную Екатерингофки;
- заезд с набережной Екатерингофки — съезд на набережную Макарова;
- заезд с набережной Екатерингофки — съезд на Богатырский проспект.
Прочие поездки в обоих направлениях будут тарифицировать, как обычно. В компании также предупреждают, что из-за перекрытий в центре ожидается, что нагрузка на ЗСД в это время сильно вырастет. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.