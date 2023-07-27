Готовимся к новым ограничениям. Главный военно-морской парад перекроет центр Петербурга в выходные

В воскресенье, 30 июля, в Петербурге состоится главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Движение в центре города начнут закрывать уже вечером 29 июля, предупреждает комитет по транспорту.
С 18:00 29 июля до 14:00 30 июля нельзя будет проехать по следующим улицам:
- перекресткам Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными;
- Адмиралтейской набережной;
- Адмиралтейскому проспекту;
- Адмиралтейскому проезду;
- Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовой набережной;
- Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовому проезду;
- Невскому проспекту и Гороховой улице на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетской набережной;
- Биржевой площади;
- Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;
- Мраморному переулку;
- Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту.
С 23:00 29 июля до 14:00 30 июля перекроют:
- набережную Макарова от Биржевой площади до Тифлисской улицы;
- перекрестки набережной Макарова со съездами с Биржевого моста и Мытнинской набережной с площадью Академика Лихачева;
- площадь Академика Лихачева;
- Кронверкскую набережную;
- Кронверкский проспект от Кронверкской набережной до Зверинской улицы;
- Каменноостровский проспект от Кронверкской до Петровской набережной;
- Петровскую набережную от Каменноостровского проспекта до Мичуринской улицы;
- Зоологический переулок;
- проспект Добролюбова от Мытнинской набережной до переулка Талалихина.
С 6:00 до 23:59 30 июля будут закрыты для транспорта:
- Коммунистическая улица от Петровской улицы до Макаровской улицы и от Советского моста до Манежного переулка;
- Манежный переулок;
- Макаровская улица;
- проспект Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы;
- улица Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы;
- Красная улица от Петровской улицы до Макаровской улицы.
С 7:00 до 14:00 30 июля перекроют:
- перекрестки Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной, улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными, Каменноостровского проспекта с Петровской набережной, Дворцовой набережной со съездами с Суворовской площади, Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста;
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Садовой улицы;
- Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Кирпичный переулок от Малой Морской до Большой Морской улицы;
- Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
- набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
- набережную Кутузова;
- Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.
Помимо этого, с полуночи до 23:59 30 июля запретят парковаться на улице Карла Маркса от Макаровской улицы до Флотской улицы, проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы и Коммунистической улице от Манежного переулка до Советского моста.