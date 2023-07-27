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    Готовимся к новым ограничениям. Главный военно-морской парад перекроет центр Петербурга в выходные

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    В воскресенье, 30 июля, в Петербурге состоится главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Движение в центре города начнут закрывать уже вечером 29 июля, предупреждает комитет по транспорту.

    С 18:00 29 июля до 14:00 30 июля нельзя будет проехать по следующим улицам:

    • перекресткам Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными;
    • Адмиралтейской набережной;
    • Адмиралтейскому проспекту;
    • Адмиралтейскому проезду;
    • Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Дворцовой набережной;
    • Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Дворцовому проезду;
    • Невскому проспекту и Гороховой улице на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Университетской набережной;
    • Биржевой площади;
    • Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;
    • Мраморному переулку;
    • Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту.

    С 23:00 29 июля до 14:00 30 июля перекроют:

    • набережную Макарова от Биржевой площади до Тифлисской улицы;
    • перекрестки набережной Макарова со съездами с Биржевого моста и Мытнинской набережной с площадью Академика Лихачева;
    • площадь Академика Лихачева;
    • Кронверкскую набережную;
    • Кронверкский проспект от Кронверкской набережной до Зверинской улицы;
    • Каменноостровский проспект от Кронверкской до Петровской набережной;
    • Петровскую набережную от Каменноостровского проспекта до Мичуринской улицы;
    • Зоологический переулок;
    • проспект Добролюбова от Мытнинской набережной до переулка Талалихина.

    С 6:00 до 23:59 30 июля будут закрыты для транспорта:

    • Коммунистическая улица от Петровской улицы до Макаровской улицы и от Советского моста до Манежного переулка;
    • Манежный переулок;
    • Макаровская улица;
    • проспект Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы;
    • улица Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы;
    • Красная улица от Петровской улицы до Макаровской улицы.

    С 7:00 до 14:00 30 июля перекроют:

    • перекрестки Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной, улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными, Каменноостровского проспекта с Петровской набережной, Дворцовой набережной со съездами с Суворовской площади, Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной с площадью Труда и съездами с Благовещенского моста;
    • Невский проспект от Малой Морской улицы до Садовой улицы;
    • Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Кирпичный переулок от Малой Морской до Большой Морской улицы;
    • Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
    • набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
    • набережную Кутузова;
    • Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.

    Помимо этого, с полуночи до 23:59 30 июля запретят парковаться на улице Карла Маркса от Макаровской улицы до Флотской улицы, проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы и Коммунистической улице от Манежного переулка до Советского моста.

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