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    Хинштейн: по факту взрыва на КНПЗ возбуждено уголовное дело

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    По факту взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре (КНПЗ) возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия). Об этом 28 июля в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

    Напомним, ранее он же рассказал о взрыве на предприятии. Фонтанка писала об этом.

    «По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших — нет», — уточнил Хинштейн.

    Мужчину, которого считают причастным к организации взрыва, задержали сегодня в Оренбургской области при попытке покинуть Россию. По предварительным данным, подозреваемый приехал в РФ с Украины и работал на КНПЗ электриком.

    Завод расположен в 11 километрах от центра Самары. Принадлежит он «Роснефти».

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