Хинштейн: по факту взрыва на КНПЗ возбуждено уголовное дело

По факту взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре (КНПЗ) возбуждено уголовное дело по
Напомним, ранее он же рассказал о взрыве на предприятии. Фонтанка писала об этом.
«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших — нет», — уточнил Хинштейн.
Мужчину, которого считают причастным к организации взрыва, задержали сегодня в Оренбургской области при попытке покинуть Россию. По предварительным данным, подозреваемый приехал в РФ с Украины и работал на КНПЗ электриком.
Завод расположен в 11 километрах от центра Самары. Принадлежит он «Роснефти».