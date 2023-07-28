Хинштейн: по факту взрыва на КНПЗ возбуждено уголовное дело

По факту взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре (КНПЗ) возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия). Об этом 28 июля в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



Напомним, ранее он же рассказал о взрыве на предприятии. Фонтанка писала об этом.



«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших — нет», — уточнил Хинштейн.



Мужчину, которого считают причастным к организации взрыва, задержали сегодня в Оренбургской области при попытке покинуть Россию. По предварительным данным, подозреваемый приехал в РФ с Украины и работал на КНПЗ электриком.

